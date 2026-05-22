ΕΛΑΣ: Συνελήφθη άνδρας που έβλεπε «πειρατικά» συνδρομητικά κανάλια στο σπίτι του μέσω εφαρμογής 

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Πειρατεία
πηγή: magnific.com
Υπόθεση ψηφιακής «πειρατείας» σε βάρος εταιρειών παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛΑΣ, ύστερα από καταγγελία εταιρείας, σύμφωνα με την οποία γινόταν παράνομος διαμοιρασμός τηλεοπτικού σήματος, χωρίς να καταβάλλεται η συνδρομή στις εταιρείες.

Όπως φαίνεται, στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν πλέον και οι τελικοί χρήστες, καθώς συνελήφθη, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Αττικής, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών.

Την καταγγελία που είχε προηγηθεί για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών, η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος είχε θέσει υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, ενώ από την ανάλυση των στοιχείων που χορηγήθηκαν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, προέκυψε η εμπλοκή του συλληφθέντα στην υπόθεση.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή τηλεόρασης Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες – διακομιστές (servers) αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών, χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στη ταινιοθήκη των εταιρειών αυτών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή. Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ανωτέρω συσκευή θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

