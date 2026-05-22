Τσίπρας: Το νέο βίντεο για το όνομα του κόμματος – «Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ενόψει της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη (26/5) στην πλατεία Θησείου και των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε σήμερα με ένα νέο χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε στα social media, όπου εμφανίζεται ο ίδιος να μιλά με συνεργάτες του για πιθανές ονομασίες του κόμματος.

Στο βίντεο, μία νεαρή γυναίκα ακούγεται να λέει πως «το Ορίζοντες θα μου άρεσε» για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνος αντιδρά θετικά και ενθουσιασμένος απαντά: «Τέλειο! Πάμε με αυτό».

Ωστόσο, μία συνεργάτης του σπεύδει να του υπενθυμίσει πως το όνομα του κόμματος έχει ήδη αποφασιστεί και «κλειδώσει». «Ε, ας ξεκλειδώσει», απαντά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν παίζει», του λέει η συνεργάτης του, επειδή «site, banner, video είναι όλα έτοιμα». Μάλιστα του αναφέρει πως ήδη έχουν τυπωθεί και τα σχετικά… μπλουζάκια.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο τέλος του βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε».

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Αλλεργίες: μια σύγχρονη «σιωπηλή» επιδημία που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,2% στον τζίρο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου το α’ τρίμηνο του 2026 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

«ΔΕΟΣ» από την ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραερίου

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα 80 ετών

Οι «κολασμένοι» πλανήτες που μοιάζουν με την Αφροδίτη ίσως είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τις κατοικήσιμες Γαίες στο σύμπαν
περισσότερα
18:35 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μιχάλης Δημητρακόπουλου: Τι λέει ο δικηγόρος των Τσιάρα, Μηταράκη, Παπακώστα για την έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικώ...
17:55 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Δημήτρης Νατσιός στη Βουλή: «Κλεπτοκρατία, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής επίθεσ...
17:43 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξέσπασε με αφορμή τις εαρινές οικονομικές προ...
16:56 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο μήνυμα της Δόμνας Μιχαηλίδου για το Final Four – «Θα τους διαλύσουμε»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είναι γνωστό ότι υποστηρίζει ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν