Τσίπρας: Το νέο βίντεο για το όνομα του κόμματος – «Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει»

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ενόψει της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη (26/5) στην πλατεία Θησείου και των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε σήμερα με ένα νέο χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε στα social media, όπου εμφανίζεται ο ίδιος να μιλά με συνεργάτες του για πιθανές ονομασίες του κόμματος.

Στο βίντεο, μία νεαρή γυναίκα ακούγεται να λέει πως «το Ορίζοντες θα μου άρεσε» για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνος αντιδρά θετικά και ενθουσιασμένος απαντά: «Τέλειο! Πάμε με αυτό».

Ωστόσο, μία συνεργάτης του σπεύδει να του υπενθυμίσει πως το όνομα του κόμματος έχει ήδη αποφασιστεί και «κλειδώσει». «Ε, ας ξεκλειδώσει», απαντά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν παίζει», του λέει η συνεργάτης του, επειδή «site, banner, video είναι όλα έτοιμα». Μάλιστα του αναφέρει πως ήδη έχουν τυπωθεί και τα σχετικά… μπλουζάκια.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο τέλος του βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε».