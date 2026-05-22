Κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξέσπασε με αφορμή τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, την Ευρωζώνη και την ΕΕ.

ΠΑΣΟΚ: Αναπτυξιακή καθίζηση που φέρνει στην επιφάνεια τις βαριές δομικές παθογένειες ενός βαθιά στρεβλού και αναχρονιστικού παραγωγικού μοντέλου

«Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί “ισχυρής Ελλάδας”, καθώς η προσγείωση της ανάπτυξης στο 1,8% το 2026 και στο αποκαρδιωτικό 1,6% το 2027 θέτει εν αμφιβόλω τα επιχειρήματα περί θωρακισμένης οικονομίας», σημειώνει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε ανακοίνωσή του.

Και τονίζει: «η βίαιη αυτή επιβράδυνση δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», ενώ υπογραμμίζει πως «η χώρα παραμένει εντελώς εκτεθειμένη στο νέο ενεργειακό σοκ και στις πληθωριστικές πιέσεις που προβλέπεται να αγγίξουν το 3,7% το 2026, αποδεικνύοντας ότι η προηγούμενη συγκυριακή μεγέθυνση που περιγράφεται από την κυβέρνηση βασίζεται αποκλειστικά σε συγκυριακούς παράγοντες».

«Η αναπτυξιακή αυτή καθίζηση φέρνει στην επιφάνεια τις βαριές δομικές παθογένειες ενός βαθιά στρεβλού και αναχρονιστικού παραγωγικού μοντέλου, το οποίο η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να συντηρήσει και να διογκώσει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει: «η Ελλάδα συνεχίζει να μην παράγει, με αποτέλεσμα κάθε ευρώ επένδυσης ή κατανάλωσης να μεταφράζεται σε εκτίναξη των εισαγωγών που πνίγει το εμπορικό ισοζύγιο. Αντί για ένα σύγχρονο υπόδειγμα βασισμένο στη μεταποίηση, την αγροτική ανάπτυξη, την καινοτομία και τις εξαγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας, η κυβέρνηση εγκλώβισε τη χώρα σε ένα μοντέλο χαμηλής δυναμικής, προσανατολισμένο στο real estate και στον τουρισμό».

«Το επιστέγασμα αυτής της αποτυχίας αποτυπώνεται στην επενδυτική ψευδαίσθηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα δισεκατομμύρια του οποίου δεν κατόρθωσαν να διαχυθούν στην πραγματική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, η επενδυτική γύμνια της χώρας αποκαλύπτεται πλήρως, αφού οι πόροι των προηγούμενων ετών δεν δημιούργησαν καμία μόνιμη και αυτόνομη βάση για το μέλλον» συμπληρώνει.

«Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η ανατροπή αυτού του αδιεξόδου αποτελεί ζήτημα εθνικής επιβίωσης και απαιτεί άμεσα ένα εναλλακτικό, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο θα θωρακίσει την οικονομία, θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική βάση και θα διασφαλίσει ότι οι καρποί της ανάπτυξης θα μοιράζονται με δικαιοσύνη σε ολόκληρη την κοινωνία, με καλύτερους μισθούς για τους Έλληνες εργαζόμενους» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

ΥΠΕΘΟΟ: Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας «γκρεμίζει» το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ “εγκαλεί” την κυβέρνηση επειδή η ελληνική οικονομία, σε συνθήκες πολέμου, συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους από την Ευρωζώνη. Ακόμη και στο απαισιόδοξο σενάριο της Κομισιόν, η Ελλάδα προβλέπεται το 2026 να έχει ανάπτυξη 1,8%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης θα κινηθεί μόλις στο 0,9%» τονίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ.

«Με την ίδια λογική, σε λίγο η Χαριλάου Τρικούπη θα ζητά εξηγήσεις επειδή οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 11% στο 17% του ΑΕΠ, επειδή η ανεργία έπεσε στο 8% από το 17% (και από το 27% στην καρδιά της κρίσης) και επειδή η Ελλάδα καταγράφει τη ταχύτερη μείωση χρέους παγκοσμίως. Κάθε θετικός δείκτης για τη χώρα “γκρεμίζει” το αφήγημα της καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ» συμπληρώνει.

«Η κυβέρνηση είναι η πρώτη που αναγνωρίζει τις δυσκολίες και την πίεση που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε σε νέα, έκτακτα αλλά και μόνιμα μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας και τη μείωση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης» σημειώνει και καταλήγει: «Η οικονομία και τα προβλήματα των πολιτών απαιτούν σοβαρότητα, σχέδιο και υπευθυνότητα. Στοιχεία που, δυστυχώς, φαίνεται να λείπουν από τους επιτελείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης».