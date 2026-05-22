Βόλος: Στη φυλακή ο 65χρονος «stalker» που έκανε κόλαση τη ζωή της πρώην συντρόφου του – Το μήνυμα που οδήγησε σε νέα καταδίκη

Στη φυλακή οδηγείται ο 65χρονος «stalker» που είχε μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή της πρώην συντρόφου του στη Μαγνησία, αφού παραβίασε την απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα, στέλνοντας της το μήνυμα «αφού θέλεις να είσαι αλλού, εντάξει». Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε εκ νέου ένοχο τον 65χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εκ των οποίων οι τέσσερις πρέπει να εκτιθούν.

Ο 65χρονος φέρεται να παρακολουθούσε κάθε βήμα της πρώην συντρόφου του, από την καθημερινή ζωή της στον Αλμυρό Μαγνησίας μέχρι και κατά την διάρκεια των διακοπών της στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση, βρέθηκε ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου, λόγω της παραβίασης του όρου που προέβλεπε απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την γυναίκα.

Η δίκη στο Αυτόφωρο και η οργή του συζύγου της γυναίκας

Χθες, Πέμπτη (21/5), ο 65χρονος βρέθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ύστερα από νέα μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρώην σύντροφός του, αυτή την φορά για παραβίαση δικαστικής απόφασης, με αφορμή το μήνυμα που της έστειλε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonotanews, δεν αρνήθηκε ότι έστειλε το μήνυμα, ενώ η ίδια εξήγησε πως συνεχίζει να φοβάται και δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση.

Επεισόδιο προκλήθηκε στη δίκη, όταν ο σύζυγος της γυναίκας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Τελικά, το Αυτόφωρο Μονομελές έκρινε εκ νέου ένοχο τον 65χρονο, επιβάλλοντάς του αυτή την φορά ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εκ των οποίων οι 4 μήνες είναι εκτιτέοι και οι υπόλοιποι με αναστολή, χωρίς να του αναγνωρισθούν ελαφρυντικά.

Σκαρφάλωνε σε ταράτσες και πετούσε πετραδάκια στην ταράτσα της

Ο κατηγορούμενος και η γυναίκα είχαν σχέση από το 2017 έως το 2021. Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, μετά τον χωρισμό, η «σχέση» τους δεν τερματίστηκε αλλά πήρε τρομακτική τροπή.

Όπως είχε καταθέσει, τρέμοντας, στις 6 Μαΐου, ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ο 65χρονος την παρακολουθούσε, εμφανιζόταν έξω από τον χώρο εργασίας της και σκαρφάλωνε σε ταράτσες γειτονικών σπιτιών, προκειμένου να πετάει πετραδάκια στην ταράτσα της, για να την αναγκάσει να βγει έξω και να μιλήσουν.

Η ίδια ανέφερε ότι ήταν τέτοια η πίεση που της ασκούσε, ώστε από τον Σεπτέμβριο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Αλμυρό, όπου ζούσε, και να μετακομίσει στον Βόλο μαζί με τον σύζυγό της προκειμένου να νιώσει ασφάλεια.

Σύμφωνα με την γυναίκα, ο 65χρονος της έχει καταστρέψει τη ζωή, σε σημείο που χρειάστηκε να ζητήσει ιατρική βοήθεια και πλέον λαμβάνει αντικαταθλιπτική αγωγή.

Η καταγγελία στις αρχές

Στις αρχές Μαΐου και ενώ βρισκόταν σε εξοχική κατοικία στον Καντήραγα, καθ’ όλη την διάρκεια της μέρας, ο κατηγορούμενος καθόταν σε ένα γειτονικό, κλειστό κατάστημα και συνεχώς κοιτούσε προς το μέρος της, κάνοντας νοήματα και καλώντας την να επικοινωνήσει μαζί του. Η γυναίκα, φοβισμένη, κλείδωσε την πόρτα του σπιτιού της και αρνείτο να βγει έξω. Μετά από αυτό το περιστατικό, η παθούσα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί τότε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι καθόταν στο κλειστό μαγαζί επειδή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς μένει σε ένα τροχόσπιτο ψηλά στο βουνό, όπου δεν έχει υπάρχει σύνδεση. Ο ίδιος είχε αποδώσει τις κατηγορίες σε ζήλια και παρεξηγήσεις από την πρώην σύντροφό του.

Το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχο τότε τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση, επιβάλλοντας του ποινή 10 μηνών με αναστολή και την απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα, κάτι που, όπως αποδείχτηκε τελικά, δεν τήρησε και πλέον καταδικάστηκε με νέα ποινή φυλάκισης 20 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τους τέσσερις.