Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού για συνομιλίες σχετικά με τις επαφές ΗΠΑ-Ιράν

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, αναχώρησε την Παρασκευή για την Τεχεράνη προκειμένου να συζητήσει τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Anadolu.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μουνίρ αναμένεται να συναντηθεί με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για το δεύτερο ταξίδι του στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

Το κρατικό ιρανικό πρακτορείο IRNA επιβεβαίωσε επίσης την αναχώρηση του Πακιστανού στρατιωτικού ηγέτη για το Ιράν.

Στο επίκεντρο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά την επίσκεψη θα συζητηθούν οι επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Δεν δόθηκαν πληροφορίες για τη διάρκεια της επίσκεψης.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες στην Τεχεράνη στο πλαίσιο έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο ρόλος του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή

Ο Μουνίρ είχε πραγματοποιήσει και τον προηγούμενο μήνα τριήμερη επίσκεψη στο Ιράν, όπου είχε συναντηθεί τόσο με πολιτική όσο και με στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Είχε τότε ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αλλά και τον διοικητή του κεντρικού στρατηγείου Khatam al-Anbiya, υποστράτηγο Αλί Αμπντολαχί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού συμμετέχει άμεσα στις προσπάθειες διαμεσολάβησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Η διαμεσολάβηση ξεκίνησε όταν το Πακιστάν συνέβαλε στην επίτευξη εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, ενώ στις 11 και 12 Απριλίου φιλοξένησε τις υψηλότερου επιπέδου συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το 1979.

Το Ισλαμαμπάντ έχει εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να εξασφαλίσει έναν δεύτερο γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.