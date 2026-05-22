Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο «T-Center» – Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague, καθώς νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον πρώτο ημιτελικό στο «T-Center». Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει την Κυριακή (24/5) τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, απέναντι σε μία εκ των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, στηρίχθηκαν στην άμυνά τους και διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, παρά τις προσπάθειες της τουρκικής ομάδας να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε τις πρώτες λύσεις στην επίθεση, ο Άλεκ Πίτερς κράτησε υψηλό ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Σάσα Βεζένκοφ είχε καθοριστική παρουσία στο τρίτο μέρος.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον ημιτελικό με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική πεντάδα. Η Φενέρμπαχτσε άρχισε το παιχνίδι με τους Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με νευρικότητα στο παρκέ, όμως ο Γουόκαπ πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα στο 7:20. Ο Ντόρσεϊ ανέλαβε στη συνέχεια δράση και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έδωσε στον Ολυμπιακό προβάδισμα 8-0. Ο Βεζένκοφ διαμόρφωσε λίγο αργότερα το 10-0, ενώ η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε σημαντικά στην επίθεση και ξεκίνησε το ματς με 0/1 δίποντα, 0/5 τρίποντα και τέσσερα λάθη.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χρειάστηκε επτά λεπτά για να βρει τον δρόμο προς το καλάθι, με τον Μπιρτς να μειώνει σε 12-2. Ο Ολυμπιακός διατήρησε την αμυντική του συνοχή και ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 18-12, έχοντας ως κύριο εκφραστή στην επίθεση τον Ντόρσεϊ, ο οποίος σημείωσε 11 από τους πρώτους 15 πόντους της ομάδας του.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός συνέχισε με την ίδια ένταση. Ο Γουόρντ διαμόρφωσε το 20-12 ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ, ενώ ο Πίτερς έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Ο Αμερικανός φόργουορντ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων και με συνεχόμενα καλάθια έγραψε το 28-12. Ο Φουρνιέ πρόσθεσε μία βολή για το 29-12 και ο Ολυμπιακός έφτασε σε σερί 11-0 στη δεύτερη περίοδο.

Η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε στη συνέχεια. Ο Σίλβα πέτυχε τους πρώτους πόντους των Τούρκων στο δεύτερο δεκάλεπτο με κάρφωμα για το 29-14, ενώ ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο μείωσε σε 29-17. Ο Πίτερς απάντησε με τρίποντο για το 32-17, όμως ο Μπιμπέροβιτς βρήκε ξανά στόχο από την περιφέρεια και έκανε το 32-20.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, οι δύο ομάδες πήγαν συχνά στη γραμμή των βολών. Ο ΜακΚίσικ έκανε το 33-20 με 1/2 βολές, ενώ οι Χόρτον-Τάκερ και Μπιρτς μείωσαν σε 33-22. Ο Μέλι σκόραρε στον αιφνιδιασμό και έριξε τη διαφορά στους εννέα πόντους, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 33-24 υπέρ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε από την περιφέρεια, ο Μιλουτίνοφ ακολούθησε με κάρφωμα και ο Βεζένκοφ διαμόρφωσε το 40-24. Ο Ντόρσεϊ πέτυχε στη συνέχεια δύο καλάθια και ανέβασε το σκορ στο 44-24, με τον Ολυμπιακό να φτάνει σε σερί 11-0 στην έναρξη της τρίτης περιόδου.

Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με δικό της σερί 10-0. Ο Μπόλντγουιν μείωσε σε 44-26, ο Χόρτον-Τάκερ πρόσθεσε δύο βολές, ο Ντε Κολό ευστόχησε σε τρίποντο για το 44-31 και ο Μπιμπέροβιτς διαμόρφωσε το 44-34 με τρίποντο έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ.

Ο Βεζένκοφ έδωσε λύσεις σε κρίσιμο σημείο και ανέβασε ξανά τη διαφορά. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε το 46-34 και στη συνέχεια το 48-34. Ο Χόρτον-Τάκερ μείωσε σε 48-39, όμως ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο για το 51-39. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε ξανά έξω από τα 6,75 μέτρα και έκανε το 54-39, ενώ έκλεισε την περίοδο με νέο καλάθι για το 56-41. Από τους 23 πόντους του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο, οι 14 ήρθαν από τον Βεζένκοφ.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε στην τέταρτη περίοδο με στόχο την επιστροφή στο παιχνίδι. Η τουρκική ομάδα έτρεξε σερί 8-0, με τον Μπιμπέροβιτς να σημειώνει έξι συνεχόμενους πόντους και να μειώνει σε 56-49. Ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία του και βρήκε απαντήσεις μέσα από τον Μιλουτίνοφ και τον Φουρνιέ. Ο Γάλλος περιφερειακός πέτυχε κρίσιμο τρίποντο σε δύσκολη επίθεση και διαμόρφωσε το 61-49.

Ο Χόρτον-Τάκερ μείωσε σε 61-52, όμως ο Πίτερς απάντησε με δίποντο για το 63-52 και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο για το 66-52. Ο Γουόρντ ανέβασε το σκορ στο 69-52 και λίγο αργότερα στο 71-55, ενώ απέμεναν 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Μπόλντγουιν μείωσε με βολές σε 71-57, αλλά ο Πίτερς απάντησε ξανά με τρίποντο για το 74-57.

Ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο έως το τέλος και ολοκλήρωσε τον ημιτελικό με νίκη 79-61. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό της Euroleague και θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61