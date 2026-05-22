Κρήτη: Θρίλερ με τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη – «Πιθανή ανθρωποκτονία» βλέπει ο ιατροδικαστής, τι λένε μάρτυρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε ένα πρωί για να πάει έναν καφέ κι ένα σάντουιτς στον αλλοδαπό εργάτη γης που δούλευε στο χωράφι του. Επιστρέφοντας, έπεσε νεκρός. Αυτό που εκ πρώτης όψεως και μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με δυστύχημα, τώρα αποδίδεται σε ανθρωποκτονία και όχι αποτέλεσμα τροχαίου.

Η ως τώρα εξήγηση ήταν ότι έπεσε με το μηχανάκι του και όταν γύρισε απλώς κατέληξε.

Ξεκινά λοιπόν έρευνα για δολοφονία και ποιος είναι ο ένοχος.

Ο μυστηριώδης θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο, δύο μήνες μετά το τέλος της ζωής του στην Κρήτη.

Ιατροδικαστικό πόρισμα κάνει λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Τα βίντεο ντοκουμέντα από εκείνη την ημέρα αναλύονται εκ νέου με προσοχή, όπως ανασύρονται και οι φάκελοι με τις μαρτυρίες όσων κατέθεσαν με το μέχρι τώρα θεωρούμενο τροχαίο.

Στην εκπομπή του Mega, LiveNews, μιλούν άνθρωποι που βίωσαν όσα έγιναν την 1η Μαρτίου, όταν ο 49χρονος εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος από τη σύζυγό του.

Φίλος του θύματος αναφέρει:

«Με είχαν καλέσει να πάω σπίτι. Ότι δεν ήταν καλά. Πήγα σπίτι. Χτύπημα στη μύτη. Και ήταν περίπου αναίσθητος. Δηλαδή ήταν σε φάση… ψιθύριζε.

Δεν μου μίλησε. Όχι δεν κατάλαβα κάτι. Ότι κοίτα, τον χτυπήσανε ή έπεσε. Δεν κατάλαβα κάτι. Το μόνο που φαινόταν ήταν το χτύπημα στη μύτη, μέχρι τότε. »

Τι αναφέρει ο εργάτης γης

Εκείνο το πρωί ο 49χρονος μετέφερε με το μηχανάκι του στο χωράφι έναν εργάτη και έφυγε για να του φέρει καφέ.

«Με άφησε εκεί και μου είπε “Νίκο, τον καφέ θα στον φέρω 11-11.30 με 12.” Και του λέω εγώ “φέρτον όποτε θες εσύ”.

Έφτασε το μεσημέρι μετά και τον περίμενα εγώ δεν ήρθε αυτός.

Ξεκίνησα πάλι τη δουλειά κι άκουσα έναν θόρυβο από παπάκι. »

Ο 49χρονος τραυματίστηκε λίγα μέτρα από το χωράφι, ενώ επέστρεφε με τους καφέδες που είχε αγοράσει.

«Ώρα δεν είδα εγώ αλήθεια, γιατί αυτός όποτε μου φερνε καφέ συνέχεια, μου έλεγε “Νίκο έρχομαι, βγες στον δρόμο.” Και δεν βγήκα και άκουσα ένα σαν “Ειι”.

Έφυγα από τη δουλειά, βγήκα στον δρόμο και είδα κάτι καφέδες και τέτοια, πεταμένα. Σταμάτησα εγώ, έτσι όπως ήμουν, πάνω στο ποδήλατο και λέω, τι είναι αυτό εδώ. Ήταν φρέσκοι καφέδες.»

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε καταφέρει να επιστρέψει σπίτι του αιμόφυρτος.

Ο φίλος του που τον είχε δει από κοντά λέει ότι είχε μπει σε σκέψεις από την πρώτη στιγμή.

«Απλά δεν φαινόταν για πέσιμο. Δηλαδή, θα έπεφτε με το μηχανάκι και δεν θα είχε χτυπήσει τα πόδια, στα χέρια; Και το χτύπημα στη μύτη δεν μπορεί να είναι από πέσιμο κάτω στο έδαφος, για παράδειγμα. Και πίσω ούτε καν αιμορραγία είχε.

Δεν ήταν και λερωμένος. Δηλαδή στο κεφάλι του δεν είχε ας πούμε χώματα ή κάποια χόρτα. Τίποτα».

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εισήχθη στην εντατική όπου πάλεψε για τη ζωή του, αλλά δεν τα κατάφερε. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε πτώση από το μηχανάκι του.

«Προηγούμενα ο Αλέξης δεν είχε. Δεν είχε τόσο δυνατά για να τον χτυπήσει κάποιος να τον σκοτώσει. Ο καθένας αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Κι ο Αλέξης ήταν άνθρωπος που μιλούσε πολύ όμορφα».

Έφερε τα πάνω – κάτω ο ιατροδικαστής

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πολλαπλά και συντριπτικά πλήγματα στο κεφάλι, με τις αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν εάν ο Αλέξανδρος έπεσε θύμα επίθεσης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η ασφάλεια Ηρακλείου η οποία εξετάζει τις τελευταίες κινήσεις και επαφές του θύματος.

Μία πληροφορία πάντως αναφέρει ότι οι αρχές έχουν επικεντρωθεί σε ένα πρόσωπο και επίκειται και σύλληψη.