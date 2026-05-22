Νέα Υόρκη: Κλειστός για 3η ημέρα ένας από τους διαδρόμους του αεροδρομίου LaGuardia – Άνοιξε τεράστια τρύπα λόγω καθίζησης

Κλειστός μέχρι τουλάχιστον το πρωί του Σαββάτου θα παραμείνει ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρόμιου LaGuardia της Νέας Υόρκης, όπου συνεργεία εντόπισαν την Τετάρτη μια μεγάλη τρύπα που προκλήθηκε εξαιτίας καθίζησης του εδάφους. Ως εκ τούτου, αναμένονται καθυστερήσεις πτήσεων και ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες, σύμφωνα με τη διοίκηση του αερολιμένα.

Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν πως συνεργεία που εκτελούσαν την Τετάρτη επιθεώρηση ρουτίνας στην πίστα του αεροδρομίου, εντόπισαν μια μεγάλη τρύπα που είχε ανοίξει σε έναν διάδρομο και ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος διάδρομος έκλεισε και στο σημείο έσπευσαν ειδικά συνεργεία για τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Επιθεωρήσεις με τη χρήση γεωραντάρ (GPR) αποκάλυψαν στον ίδιο διάδρομο κι άλλες πιθανές εστίες προβλημάτων στο μέλλον, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες εργασίες. Τα έργα και οι προληπτικοί έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα).

A runway at LaGuardia Airport was shut down on Wednesday due to a sinkhole that was spotted during daily morning inspection. Port Authority of New York and New Jersey crews noticed the hole on the taxiway right on the edge of Runway 4/22 at around 11 a.m. and immediately closed… pic.twitter.com/rh1fVQMyCI — CBS News (@CBSNews) May 20, 2026

Περίπου 150 πτήσεις (ή το 13% των προγραμματισμένων) καθυστέρησαν σήμερα. Από την Τετάρτη έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει εκατοντάδες πτήσεις λόγω της καθίζησης στην πίστα του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας μεταφορών (TSA) αναμένει πως περίπου 18 εκατομμύρια Αμερικανοί θα ταξιδέψουν αεροπορικώς αυτό το τριήμερο, με αφορμή την αργία της Ημέρας Μνήμης (Memorial Day) που σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου στις ΗΠΑ.