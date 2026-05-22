Ολυμπιακός: «Τρελοί» πανηγυρισμοί μετά την πρόκριση στον τελικό της Euroleague – Η αποθέωση του Μπαρτζώκα και η αντίδραση των Αγγελόπουλων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Final Four, Athens 2026, Αθήνα 2026, Φουρνιέ
Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός νίκησε με άνεση τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της EuroLeague, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να στρέφει πλέον την προσοχή της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν συγκρατημένα τη μεγάλη επιτυχία. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια και για την προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού τη νέα παρουσία της ομάδας στον τελικό του Final Four της φετινής EuroLeague. Οι διοικητικοί ηγέτες των «ερυθρόλευκων» πήγαν στην εξέδρα, έγιναν ένα με τους οπαδούς και γιόρτασαν μαζί τους την πρόκριση.

Η νίκη επί της Φενέρ έφερε τον Ολυμπιακό ξανά στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα ολοκλήρωσε τον ημιτελικό με τον καλύτερο τρόπο και πλέον στρέφεται στον κυριακάτικο τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο της EuroLeague.

Ολυμπιακός, Final Four, Athens 2026, Αθήνα 2026
Intime
Ολυμπιακός, Final Four, Athens 2026, Αθήνα 2026, Μπαρτζώκας
Intime Live
Ολυμπιακός, Final Four, Athens 2026, Αθήνα 2026, Μιλουτίνοφ
Intime
Ολυμπιακός, Final Four, Athens 2026, Αθήνα 2026, Γουόκαπ
Intime
Ολυμπιακός, Final Four, Athens 2026, Αθήνα 2026, Παπανικολάου
Intime
Ολυμπιακός, Final Four, Athens 2026, Αθήνα 2026, Αγγελόπουλοι - Μπαρτζώκας
Intime

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

ΤτΕ: Διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το α’ τρίμηνο – Άνοδος στις τουριστικές εισπράξεις

Πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες οι τιμές των καυσίμων – Τι λέει ο Πρόεδρος Βενζινοπωλών

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:44 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα, εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, μετά τη νίκη του ε...
21:14 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα από το «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησ...
20:19 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η εκπληκτική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς – Σημείωσε 17 πόντους με 100% ευστοχία, δείτε βίντεο

Ο Άλεκ Πίτερς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελι...
19:50 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο «T-Center» – Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague, καθώς νίκησε τη Φενέρμπαχτσ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν