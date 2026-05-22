Ολυμπιακός: «Τρελοί» πανηγυρισμοί μετά την πρόκριση στον τελικό της Euroleague – Η αποθέωση του Μπαρτζώκα και η αντίδραση των Αγγελόπουλων

Ο Ολυμπιακός νίκησε με άνεση τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της EuroLeague, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να στρέφει πλέον την προσοχή της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν συγκρατημένα τη μεγάλη επιτυχία. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια και για την προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού τη νέα παρουσία της ομάδας στον τελικό του Final Four της φετινής EuroLeague. Οι διοικητικοί ηγέτες των «ερυθρόλευκων» πήγαν στην εξέδρα, έγιναν ένα με τους οπαδούς και γιόρτασαν μαζί τους την πρόκριση.

Η νίκη επί της Φενέρ έφερε τον Ολυμπιακό ξανά στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα ολοκλήρωσε τον ημιτελικό με τον καλύτερο τρόπο και πλέον στρέφεται στον κυριακάτικο τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο της EuroLeague.