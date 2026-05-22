Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα από το «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».