ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε σπείρα τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Άνω των 2 εκατ. ευρώ η λεία τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Εφοδος, ΕΛΑΣ, Σπείρα, εγκληματική οργάνωση, Απάτες, ΔΕΔΔΗΕ
Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, διέπρατταν απάτες, χρησιμοποιώντας οικία ως τηλεφωνικό κέντρο.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2026, αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν 10 μέλη της, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές καθώς και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και ληστείες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Δείτε βίντεο από την έφοδο της ΕΛΑΣ

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, όλοι προερχόμενοι από την ίδια κοινωνική ομάδα, είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Η οργάνωση απαρτιζόταν από διευθυντικά στελέχη, τηλεφωνητές, προμηθευτές καρτών SIM και εισπράκτορες. Οι τηλεφωνητές, αποτελούσαν το βασικό κομμάτι της δράσης της οργάνωσης, καθώς εφοδιάζονταν με κάρτες SIM και αφού ενεργοποιούσαν συνδέσεις και συσκευές, αναζητούσαν θύματα προς εξαπάτηση. Τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, επόπτευαν τους τηλεφωνητές και συντόνιζαν τις «επιχειρήσεις».

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη, αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Ακολούθως, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως δήλωση στην εφορία, ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών ή διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετούν χρήματα και τιμαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης τα αφαιρούσαν, είτε από τις οικίες, είτε τα παραλάμβαναν με την πρόφαση καταμέτρησης και εκτίμησης.

Η οργάνωση για να δυσχεράνει τον εντοπισμό της άλλαζε συχνά την εγκατάσταση των «τηλεφωνικών κέντρων» και τους αριθμούς σύνδεσης, ενώ στους χώρους τους υπήρχαν ρολά ασφαλείας και κάμερες για να ανιχνεύεται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιρειών,
  • 23 κινητά τηλέφωνα,
  • 6.020 ευρώ,
  • 21 τιμαλφή (ρολόγια επώνυμων οίκων, κοσμήματα, χρυσαφικά),
  • ζυγαριά ακριβείας και
  • 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -58- περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ανέρχεται στα -2.000.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση της εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις καθώς και το συνολικό ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε.

