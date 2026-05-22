Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» προκρίθηκαν για 10η φορά σε τελικό της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον 10ο τελικό της ιστορίας του στην Euroleague, μετά την πρόκρισή του στο παιχνίδι του τίτλου, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) στο «Telekom Center Athens».

Η ομάδα του Πειραιά έφτασε σε διψήφιο αριθμό τελικών στη διοργάνωση και θα διεκδικήσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, έχοντας μέχρι σήμερα τρεις κατακτήσεις σε εννέα παρουσίες σε τελικό.

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει την Euroleague το 1997, το 2012 και το 2013. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί σε τελικούς το 1994, το 1995, το 1997, το 2010, το 2012, το 2013, το 2015, το 2017 και το 2023.

Οι τελικοί του Ολυμπιακού