Κρήτη: Θλίψη στο Βενιζέλειο για τον θάνατο του 33χρονου γιατρού – «Έφυγε πρόωρα, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Γιατρός, Χανιά, Εξαφάνιση, Κρήτη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την θλίψη έχει σκορπίσει στην ιατρική κοινότητα της Κρήτης η είδηση ότι εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του 33χρονου γιατρού, Αλέξανδρου Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείτο εδώ και μήνες. Η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε τυχαία από κτηνοτρόφο στην περιοχή Φρες του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, ρίχνοντας τραγική αυλαία στο θρίλερ της εξαφάνισής του.

Οι εξελίξεις έχουν συγκλονίσει τους συναδέλφους του, στο «Βενιζέλειο», όπου ο 33χρονος εργαζόταν ως ειδικευόμενος γιατρός της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 33χρονου, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε συναδέλφους, συνεργάτες και ασθενείς.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση επισημαίνοντας τα εξής:

«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζέλειο Πανάνειο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του ειδικευόμενου ιατρού της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Η είδηση της διαπίστωσης του θανάτου του σκόρπισε οδύνη σε όλη τη νοσοκομειακή κοινότητα. Ένας νέος άνθρωπος, ένας επιστήμονας με ήθος, αφοσίωση και αγάπη για την ιατρική και τον συνάνθρωπο, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε συναδέλφους, συνεργάτες και ασθενείς.

Η Διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ας είναι η μνήμη του αιώνια.

Ο διοικητής

Κωνσταντίνος Δανδουλάκης
Βενιζέλειο νοσοκομείο».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Εκρηκτική άνοδος των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ – ΕΑΕ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την άρση επικάλυψης αγροτεμαχίων

Τα νέα ακουστικά της Anker ενσωματώνουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για κορυφαία μείωση θορύβου

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα 80 ετών
περισσότερα
20:13 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος 25χρονος για κλοπή σε βάρος 22χρονης – Με τη βοήθεια τριών διερμηνέων η απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 25χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή σε βάρο...
20:06 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κρήτη: Θρίλερ με τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη – «Πιθανή ανθρωποκτονία» βλέπει ο ιατροδικαστής, τι λένε μάρτυρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε ένα πρωί για να πάει έναν καφέ κι ένα σάντουιτς στον αλλοδαπό εργάτη γης που δούλευε ...
19:18 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε κελιά

Έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής (22/5) οι αστυνομικοί της...
18:47 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Καιρός: Δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες, προβλέπει ο Μαρουσάκης – Για «ατμοσφαιρική τραμπάλα» στην Ευρώπη μιλά ο Ζιακόπουλος

Δύο μετεωρολόγοι, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο Δημήτρης Ζιακόπουλος προχώρησαν σήμερα Παρασκευή...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν