Κρήτη: Θλίψη στο Βενιζέλειο για τον θάνατο του 33χρονου γιατρού – «Έφυγε πρόωρα, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό»

Την θλίψη έχει σκορπίσει στην ιατρική κοινότητα της Κρήτης η είδηση ότι εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του 33χρονου γιατρού, Αλέξανδρου Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείτο εδώ και μήνες. Η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε τυχαία από κτηνοτρόφο στην περιοχή Φρες του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, ρίχνοντας τραγική αυλαία στο θρίλερ της εξαφάνισής του.

Οι εξελίξεις έχουν συγκλονίσει τους συναδέλφους του, στο «Βενιζέλειο», όπου ο 33χρονος εργαζόταν ως ειδικευόμενος γιατρός της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 33χρονου, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε συναδέλφους, συνεργάτες και ασθενείς.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση επισημαίνοντας τα εξής:

«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζέλειο Πανάνειο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του ειδικευόμενου ιατρού της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Η είδηση της διαπίστωσης του θανάτου του σκόρπισε οδύνη σε όλη τη νοσοκομειακή κοινότητα. Ένας νέος άνθρωπος, ένας επιστήμονας με ήθος, αφοσίωση και αγάπη για την ιατρική και τον συνάνθρωπο, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε συναδέλφους, συνεργάτες και ασθενείς.

Η Διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ας είναι η μνήμη του αιώνια.

Ο διοικητής

Κωνσταντίνος Δανδουλάκης

Βενιζέλειο νοσοκομείο».