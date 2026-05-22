Ο Γιατρός: Συγκλονιστικές εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

giatros
Νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Γιατρός” έρχεται απόψε στις 23:30 στον Alpha.

Ο Ανδρέας, ξέροντας πλέον την αλήθεια, επισκέπτεται τον Ηλιάδη και έχει μια έντονη φιλονικία μαζί του.

Όταν εκείνος, λίγο αργότερα, θα νοσηλευτεί στη «Μέριμνα» έπειτα από επίθεση, οι υποψίες θα πέσουν πάνω στον Ανδρέα και το θέμα θα πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Παράλληλα, η Φωτεινή δίνει τέλος στην ιστορία της με τον Απόστολο με τραγικό τρόπο, ενώ η Ειρήνη δέχεται μία ανέλπιστη επίσκεψη τη στιγμή που ετοιμάζεται να φύγει οριστικά για το χωριό της.

Ο Μάριος, αποφασισμένος να εγκαταλείψει τελικά την ειδικότητα, περνάει την τελευταία του μέρα ως γιατρός, ενώ η Σοφία αποδέχεται τη θέση στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται, με τη βοήθεια του Αλέξανδρου, να βρει σπίτι εκεί. Η εικόνα του τμήματος φαίνεται να αλλάζει ριζικά. Όμως η μεγαλύτερη αλλαγή είναι αυτή που θα ανακοινωθεί τελευταία. Και αφορά στον Ανδρέα.

Στο ρόλο της Ευγενίας, η Ελισσάβετ Μουτάφη

Στο ρόλο του Δημοσθένη Ηλιάδη, ο Ακύλλας Καραζήσης

 Δες το sneak preview εδώ(1): Η απόφαση του Μάριου ξαφνιάζει τον Αντρέα!

Δες το sneak preview εδώ (2): Ο Ανδρέας παίρνει μαθήματα ζωής από την Άννα, η οποία έχει να δώσει μια δύσκολη μάχη μετά την επανεμφάνιση της νόσου της.

Δες το sneak preview εδώ (3): Η εξομολόγηση του Ανδρέα στην ομάδα του.

Δες το sneak preview εδώ(4):  «Σοφία δεν θυσιάζομαι για χάρη σου…. Περνάει ο  καιρός, αλλάζουν οι προτεραιότητες»!

 

Δες το trailer εδώ:

 

«Ο Γιατρός» στην πιο δύσκολή του υπόθεση: την ίδια του τη ζωή

Απόψε στις 23:00, στον Alpha

