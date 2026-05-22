Στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Παπαδρόσος: Αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου

Ο Όμιλος ANT1 ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ενημέρωσης, με πολυετή παρουσία στη δημοσιογραφία και σημαντική πορεία σε επιτελικές θέσεις τηλεοπτικών σταθμών.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες και πρωτοβουλίες στον χώρο της ενημέρωσης. Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει για την αποτελεσματική διοίκηση ενημερωτικών ομάδων και την ικανότητά του να διαμορφώνει σύγχρονο, δυναμικό και αξιόπιστο ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για έγκυρη, σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες.

“Ο Όμιλος Antenna τον καλωσορίζει θερμά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία, η γνώση και η στρατηγική σκέψη του Βασίλη Παπαδρόσου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και εξέλιξη του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου” τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συμβάλλοντας σταθερά στη διαμόρφωση της σύγχρονης και αξιόπιστης ενημερωτικής ταυτότητας του σταθμού.

11:55 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

