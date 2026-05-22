Αγρίνιο: Πώς εξαπάτησαν 70χρονη με «τσιπαρισμένα» χρήματα – Πέταξε από το μπαλκόνι τις σακούλες με 36.000 ευρώ και κοσμήματα

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Κοσμήματα φωτό αρχείου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο κέντρο του Αγρινίου με τους δράστες που εμφανίστηκαν ως λογιστές να της αρπάζουν μετρητά 36 χιλιάδες ευρώ αλλά και κοσμήματα, τα οποία πέταξε μέσα σε μαύρες σακούλες από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Σύμφωνα τοπικά σάιτ η 70χρονη γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα την Πέμπτη (21/5/2026) από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή της και της ανέφερε ότι πρέπει να γίνει «καταγραφή» χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν εντοπιστεί δορυφορικά, αναφέρει το cnn.gr

Ο δράστης υποστήριξε ακόμη ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι «τσιπαρισμένα» και πρέπει να δηλωθούν, διαφορετικά θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση. Η ηλικιωμένη έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε δύο σακούλες και τα πέταξε από το μπαλκόνι της οικίας της. Στη μία υπήρχαν κοσμήματα και στην άλλη 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:00 το απόγευμα άγνωστη γυναίκα, που φορούσε μαύρα, πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τις σακούλες με τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε πετάξει η ηλικιωμένη.

Στη συνέχεια η 70χρονη επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή, οπότε και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το απλό τεστ ευλυγισίας που μπορεί να αποκαλύψει αν κινδυνεύετε από πρόωρο θάνατο

ΕΣΥ: Εκτός ρύθμισης από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα χιλιάδες υγειονομικοί-Έντονες αντιδράσεις

Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους: Τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία του

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Σήμερα βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Οι κβαντικοί αισθητήρες ως υπερ-σταθεροί χάρακες του σύμπαντος και της καθημερινότητας

Η TeamPCP παραβίασε 3.800 αποθετήρια του GitHub
περισσότερα
12:33 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωσε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Ισχυρό πλήγμα στο λαθρεμπόριο υγραερίου κατάφεραν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δ...
12:17 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Αγρίνιο: Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε 16χρονη και μητέρα ανήλικης – Συνελήφθησαν και οι δύο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο, όπου μια 16χρονη και η μητέρα ανήλικης μαθήτριας συνε...
12:11 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Χανιά: Είχε ερευνηθεί η περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού – Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τις συνθήκες και την αιτία θανάτου

Την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας φέρεται να αποκλείουν οι αστυνομικές Αρχές σχετικά με το...
11:26 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Συνελήφθη η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μώλωπες και αιμάτωμα – Ήταν σε παιδική χαρά όταν λιποθύμησε

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν