Αγρίνιο: Πώς εξαπάτησαν 70χρονη με «τσιπαρισμένα» χρήματα – Πέταξε από το μπαλκόνι τις σακούλες με 36.000 ευρώ και κοσμήματα

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο κέντρο του Αγρινίου με τους δράστες που εμφανίστηκαν ως λογιστές να της αρπάζουν μετρητά 36 χιλιάδες ευρώ αλλά και κοσμήματα, τα οποία πέταξε μέσα σε μαύρες σακούλες από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Σύμφωνα τοπικά σάιτ η 70χρονη γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα την Πέμπτη (21/5/2026) από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή της και της ανέφερε ότι πρέπει να γίνει «καταγραφή» χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν εντοπιστεί δορυφορικά, αναφέρει το cnn.gr

Ο δράστης υποστήριξε ακόμη ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι «τσιπαρισμένα» και πρέπει να δηλωθούν, διαφορετικά θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση. Η ηλικιωμένη έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε δύο σακούλες και τα πέταξε από το μπαλκόνι της οικίας της. Στη μία υπήρχαν κοσμήματα και στην άλλη 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:00 το απόγευμα άγνωστη γυναίκα, που φορούσε μαύρα, πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τις σακούλες με τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε πετάξει η ηλικιωμένη.

Στη συνέχεια η 70χρονη επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή, οπότε και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.