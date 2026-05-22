Παπαθανάσης: Αυτό είναι το νέο σχέδιο ανακαινίσεων για 25.000 κατοικίες- Τι είπε για τα προγράμματα Σπίτι μου 3 και Γέφυρα

Για την έναρξη νέου προγράμματος ανακαινίσεων κατοικιών μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Nίκος Παπαθανάσης στο ΕΡΤnews.

Παράλληλα,ο κ. Παπαθανάσης το χαρακτήρισε ως «το πρώτο τέτοιου τύπου πρόγραμμα στην Ευρώπη», καθώς δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά καλύπτει και παρεμβάσεις αισθητικής ανακαίνισης.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 1990, οι οποίες παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια, με τον έλεγχο να γίνεται μέσω της κατανάλωσης ρεύματος. Το ανώτατο όριο επιδότησης διαμορφώνεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 36.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ποσοστά ενίσχυσης, καθώς η επιδότηση μπορεί να αγγίξει έως και το 95%, με υψηλότερα ποσοστά για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία και κατοίκους ορεινών περιοχών.

Το σχέδιο

Σύμφωνα με τον υπουργό, η διαδικασία θα εξελιχθεί σταδιακά, ξεκινώντας από τα κλειστά ακίνητα και επεκτεινόμενη σε επόμενη φάση και σε κατοικίες για ιδιοκατοίκηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 25.000 κατοικίες.

Όπως διευκρίνισε, η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος Μαΐου, ενώ οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και στοιχεία ταυτότητας κτηρίου. Η τελική φάση ένταξης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με πρόβλεψη για ταχύτερες πληρωμές προς τους αναδόχους μέσω ειδικού λογαριασμού.

Νέες διευκρινίσεις για το Σπίτι μου 3

Επίσης ερωτήθηκε για το εάν θα υπάρξει Σπίτι μου 3. «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Σπίτι μου 3 » ξεκαθάρισε και μίλησε για το Σπίτι μου 2. «Έχουμε το Σπίτι μου 2. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται συνεχώς συμβάσεις .. αγοράζονται σπίτια .Στην Περιφέρεια έχουμε μεγάλη κινητικότητα .Οι συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ότι εάν νοίκιαζαν ένα σπίτι .Επομένως είναι σε εξέλιξη .Πάνω από 14.000 έχουν λάβει την έγκριση υπαγωγής και περίπου 12.000 έχουν υπογράψει τις συμβάσεις, έχουν πάρει δηλαδή σπίτι .Το πρόγραμμα κλείνει 30 Αυγούστου » τόνισε.

Έρχεται το πρόγραμμα Γέφυρα

Τέλος μίλησε και για το πρόγραμμα Γέφυρα. «Υπάρχει ένα πρόγραμμα Γέφυρα το οποίο θα ξεκινήσει μετά τον Σεπτέμβριο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που πολύ εύκολα θα μπορούν οι μικρομεσαίοι θα μπορούν να πάρουν χαμηλότοκο δάνειο. Διότι θέλουμε να διευρύνουμε την περίμετρο των μικρών, των πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα. Και νομίζω ότι η αγορά το περίμενε αυτό και εμείς προβλέψαμε έτσι ώστε να το έχουμε » τόνισε.