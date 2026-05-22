e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σήμερα ολοκληρώνονται οι πληρωμές – Ποιους αφορά

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

πληρωμές
Μια σειρά από επιδόματα και παροχές πληρώνουν έως και σήμερα ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:

  • έως σήμερα 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • σήμερα 16.850.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα σε 36.600 δικαιούχους

Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 27.000 δικαιούχους.Αυτοί θα πάρουν  16.000.000 ευρώ.
  • 1.000.000 για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας ευρώ σε 1.500 μητέρες
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

