Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Πρόστιμα άνω των 576.000 ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία

Enikos Newsroom

Oικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 576.128 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS, που δραστηριοποιείται στην κατηγορία του καφέ, επιβλήθηκε πρόστιμο 248.061 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.

Παράλληλα, στην εταιρεία PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. επιβλήθηκε πρόστιμο 328.067 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες δημητριακών, σοκολάτας και χυμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Αρχή τονίζει ότι η εξέταση και άλλων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται νέες αποφάσεις το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τους συστηματικούς ελέγχους στην αγορά, παρεμβαίνοντας όπου εντοπίζονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αναισθησιολόγος καταγράφηκε να ζητά «φακελάκι» από ασθενή-Παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη

8 λαχανικά που είναι καλύτερο να τα τρώμε από κονσέρβα παρά φρέσκα, σύμφωνα με ειδικό

Βαρέα και ανθυγιεινά για νοσηλευτές και διασώστες ΕΚΑΒ: Τι αλλάζει σε συντάξεις και ασφάλιση

Λογαριασμοί ρεύματος: Τα «ψιλά» γράμματα για την έκπτωση συνέπειας, τη ρήτρα πρόωρης αποχώρησης και τις «κρυφές» χρεώσεις –...

Οι παρατηρήσεις του TESS αποκαλύπτουν 27 νέους υποψήφιους πλανήτες σε διπλά αστρικά συστήματα

Η Google στοιχηματίζει στους αυτόνομους «πράκτορες» AI με το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash
περισσότερα
16:11 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κομισιόν: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ λόγω ενεργειακής κρίσης – Οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή φέρνει νέα σύννεφα πάνω από την ευρωπαϊκή οικονομία, υποχρεώνοντας τη...
08:36 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κλιματιστικό inverter-ανεμιστήρας οροφής: Πότε συμφέρει ο συνδυασμός χρήσης και των δύο για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας – Παραδείγματα

Ο καιρός ζεσταίνει όλο και περισσότερο, καθώς πλησιάζει η έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και...
07:33 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Αναλυτικά οι πληρωμές

Συνολικά 64.850.000 ευρώ καταβάλλονται σε 81.800 δικαιούχους, την τρέχουσα εβδομάδα, στο πλαίσ...
07:25 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ιδιωτική ετικέτα: Ποιες είναι οι 2 κατηγορίες προϊόντων που κυριαρχούν στις πωλήσεις την τελευταία πενταετία

Ένα στα δύο προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ και στα Cash & Carry είναι ιδιωτική ε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν