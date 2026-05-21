Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Πρόστιμα άνω των 576.000 ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία

Νέα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 576.128 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS, που δραστηριοποιείται στην κατηγορία του καφέ, επιβλήθηκε πρόστιμο 248.061 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.

Παράλληλα, στην εταιρεία PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. επιβλήθηκε πρόστιμο 328.067 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες δημητριακών, σοκολάτας και χυμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Αρχή τονίζει ότι η εξέταση και άλλων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται νέες αποφάσεις το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τους συστηματικούς ελέγχους στην αγορά, παρεμβαίνοντας όπου εντοπίζονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.