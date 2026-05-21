Πέρκα: Κάθε νέα απόπειρα συγκάλυψης θα αποτελεί πλέον συνειδητή πολιτική συνενοχή

«Όταν το αδιανόητο γίνεται κανονικότητα, η δημοκρατία διολισθαίνει στον αυταρχισμό» τόνισε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, στην ομιλία που απηύθυνε στη Βουλή, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης για ζητήματα κράτους δικαίου και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μήπως δεν ζούμε απλώς μια κρίση του κράτους δικαίου αλλά μια προσπάθεια μετάλλαξης του πολιτεύματος προς έναν αυταρχικό φιλελευθερισμό;», διερωτήθηκε η κ. Πέρκα κατά την συζήτηση για τη τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπ. Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φ. Αραμπατζή, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι «εξουδετερώνει συστηματικά τους μηχανισμούς ελέγχου» και έτσι «μετατρέπεται από δημοκρατική κυβέρνηση σε καθεστώς».

Κατηγόρησε παράλληλα τη ΝΔ ότι «προπαγανδίζει δήθεν διάλογο και συναινέσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος», την ίδια ώρα που το έχει κάνει «κουρελόχαρτο», κάνοντας λόγο για «τεχνάσματα» που «σκοπό έχουν να χρησιμοποιηθούν για να φιλοτεχνήσουν μια δήθεν θεσμική προσήλωση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης».

Η κ. Πέρκα επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την ενίσχυση του αισθήματος ατιμωρησίας των υπουργών στην κοινωνία, φέρνοντας ως παράδειγμα τις περιπτώσεις του Μάκη Βορίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη.

Σχολιάζοντας την μη προσέλευση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σημείωσε πως «η έκφραση “εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη” άρχισε να κυκλοφορεί σαν ένα είδος θεσμικής μεταφυσικής με την οποία πρέπει να βάζουμε τελεία στις πολλές συζητήσεις».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε «άλλη πατέντα» στην υπόθεση των Τεμπών, «με τους Καραμανλή-Τριαντόπουλο που οδηγήθηκαν τάχα στον φυσικό δικαστή, ενώ στην πραγματικότητα παρακάμφθηκε η διαδικασία της προανάκρισης που είναι αρμοδιότητα της Βουλής», όπως και στην «αντίδραση της Ευρωπαίας εισαγγελέως σχετικά με την τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων βουλευτών».

«Σήμερα αρνείστε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αιτηθήκαμε κι εμείς ως Νέα Αριστερά, για τον κ. Λιβανό και την κ. Αραμπατζή. Αυτή όμως είναι η στοιχειώδης θεσμική και πολιτική επιταγή απέναντι σε μια κοινωνία που έχει κουραστεί από τη συγκάλυψη και την ατιμωρησία», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για «ελάχιστη πράξη πολιτικής ευθύνης και θεσμικής αξιοπρέπειας» από την πλευρά της κυβέρνησης, ενώ προειδοποίησε πως και η Βουλή κινδυνεύει να «καταστεί συνένοχη στη διάβρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών», εάν «ξαναγίνει με ευθύνη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας πλυντήριο των ευθυνών της κυβέρνησης σε ακόμα ένα σκάνδαλο».

Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης επιτροπής δεν απαιτείται η ύπαρξη πλήρως στοιχειοθετημένων αποδείξεων ούτε “αποχρωσών – ισχυρών ενδείξεων ενοχής”, όπως σκοπίμως επιχειρείται πολλές φορές να παρουσιαστεί για να δικαιολογηθεί η αδράνεια ή η συγκάλυψη», αλλά «αρκεί η ύπαρξη συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα και επιβάλλουν δικαστική διερεύνηση».

«Οτιδήποτε λιγότερο μετατρέπει την υποχρέωση αναζήτησης της αλήθειας σε εκ των προτέρων απαλλαγή προσώπων που οφείλουν να ελεγχθούν», πρόσθεσε, παραπέμποντας στα «πραγματικά περιστατικά» που προέκυψαν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και που «επιβάλλουν δικαστική διερεύνηση», όπως ότι η κ. Αραμπατζή «φέρεται να ασκούσε συστηματικές και επανειλημμένες πιέσεις προς υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να προωθηθούν και να εγκριθούν αιτήσεις πληρωμής που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις» και ότι «επιχείρησε να παρεμποδίσει ουσιαστικούς ελέγχους». Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις κατηγορίες εναντίον του κ. Λιβανoύ αναφορικά με τα στοιχεία που προέκυψαν από καταγεγραμμένες συνομιλίες και αφορούν σε στενούς συνεργάτες του που «φέρονται να διατηρούσαν διαρκή και συντονισμένη επικοινωνία με τον κ. Μελά, με αντικείμενο την καθυστέρηση ή το “μαλάκωμα” ελέγχων, τη διευθέτηση μεταβιβάσεων δικαιωμάτων, τη διόρθωση προβληματικών αιτήσεων, την αποφυγή κυρώσεων και τελικά τη διασφάλιση της καταβολής ή διατήρησης ενισχύσεων».

«Πρόκειται για παρεμβάσεις που, εφόσον επιβεβαιωθούν, δεν συνιστούν απλές εξυπηρετήσεις ρουτίνας-ρουσφέτια, όπως μας λέει η κυβέρνηση, αλλά οργανωμένη προσπάθεια επηρεασμού κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών, με πιθανό αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μη νόμιμων πληρωμών, προς όφελος “ημετέρων”, πολιτικών φίλων και εκλογικής πελατείας», είπε χαρακτηριστικά, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία να «ψηφίσει την Επιτροπή» καθώς αποτελεί ευκαιρία «να αποδειχθεί η αθωότητα», προειδοποιώντας πως «κάθε νέα απόπειρα συγκάλυψης θα αποτελεί πλέον συνειδητή πολιτική συνενοχή».

«Η επικείμενη καταψήφιση της προανακριτικής από την κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί “φόβο απέναντι στην αλήθεια”»

Στη συνέχεια, η Π. Πέρκα απέρριψε το «κυβερνητικό αφήγημα περί “διαχρονικών και διακομματικών παθογενειών”», το οποίο, όπως είπε, «καταρρέει μπροστά στη δικογραφία», σημειώνοντας πως «οι ευθύνες αποκτούν πλέον σαφές πολιτικό και κομματικό αποτύπωμα – και αυτό οδηγεί ευθέως στον πυρήνα του λεγόμενου “επιτελικού κράτους” της Νέας Δημοκρατίας».

«Όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο, η θεωρία περί “συλλογικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος” παύει να είναι εξήγηση και μετατρέπεται σε μηχανισμό πολιτικής αυτοπροστασίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Η επικείμενη καταψήφιση της προανακριτικής από την κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί “φόβο απέναντι στην αλήθεια”, αλλά όσοι σήμερα εμποδίζουν τη διερεύνηση, αναλαμβάνουν ακέραια την πολιτική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και την ιστορία», κατέληξε.