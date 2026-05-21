Έντονες αντιδράσεις για το βίντεο με τον αναισθησιολόγο που ζητεί «φακελάκι» από ασθενή – Την απομάκρυνσή του ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και στο οποίο έχει καταγραφεί αναισθησιολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο να ζητεί φακελάκι από ασθενή.

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», περιγράφοντας και… οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι.

Το συγκεκριμένο βίντεο εστάλη και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος με ανάρτησή του στο «X» ζήτησε συγγνώμη από την ασθενή και γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθεί ο γιατρός.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά στο «X»:

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».