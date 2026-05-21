Θεσσαλονίκη: Οδηγός ΚΤΕΛ περιγράφει πώς έσωσε οικογένεια με 2 παιδιά από φλεγόμενο αυτοκίνητο – «Δεν σταμάτησε κάποιος, αυτό με στεναχώρησε»

Σωτήρια επέμβαση οδηγού του ΚΤΕΛ, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει οικογένεια με δύο παιδιά, όταν το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά, λίγο πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, όταν το αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειας τυλίχτηκε στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο οδηγός των ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο από Βόλο προς Θεσσαλονίκη, σταμάτησε στην άκρη το λεωφορείο, πήρε τον πυροσβεστήρα και έσβησε την φωτιά στο ΙΧ, πριν αυτή επεκταθεί περαιτέρω.

Όταν επέστρεψε, ο οδηγός έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους 45 επιβάτες που επέβαιναν στο λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Ο ίδιος, ωστόσο, μιλώντας στον Alpha, δήλωσε στεναχωρημένος γιατί κανείς άλλος οδηγός δεν σταμάτησε, πριν απ’ αυτόν, να βοηθήσει την οικογένεια. «Έχουμε πλέον χάσει την ανθρωπιά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Με στεναχώρησε λίγο»

Ο οδηγός του λεωφορείου, Παναγιώτης Εκίζογλου, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, και περιέγραψε το περιστατικό ως εξής:

«Την Παρασκευή το μεσημέρι, στο ύψος των Μαλγάρων, λίγο πριν από τα διόδια, είδα ένα αυτοκίνητο στα αριστερά μου να βγάζει φλόγες από το καπό. Εγώ είχα 45 επιβάτες στο λεωφορείο μου. Σταμάτησα δεξιά, πήρα αμέσως τον πυροσβεστήρα και κατευθύνθηκα προς το όχημα. Ήταν ένα νεαρό ζευγάρι με δύο παιδάκια. Η μητέρα με τα παιδάκια μόλις είχαν βγει, ήταν πίσω από το αυτοκίνητο. Το παιδί, παρόλο που ήταν πολύ αγχωμένο, προσπάθησε και άνοιξε το καπό ενώ αυτό καιγόταν. Το κρατούσε κι εγώ, με τον πυροσβεστήρα, κατάφερα και έσβησα εντελώς τη φωτιά», είπε αρχικά.

«Με ευχαρίστησαν. Τους άφησα και ένα μπουκάλι νερό και στη συνέχεια έφυγα για τον προορισμό μου. Όταν γύρισα ο κόσμος χτυπούσε παλαμάκια, μέσα. Από μπροστά μου πέρασαν πολλά αυτοκίνητα, δεν σταμάτησε κάποιος. Μετά από μένα σταμάτησε ακόμη και ένας οδηγός λεωφορείου, τουριστικού. Αυτό με στεναχώρησε λίγο, γιατί πλέον έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Δεν σταματάμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι κάτι λυπηρό», πρόσθεσε ο οδηγός των ΚΤΕΛ.