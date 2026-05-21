Τροχαίο στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Κηφισίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Κηφισίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, καραμπόλα με τρία ΙΧ και μία μοτοσικλέτα προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές οχημάτων στην περιοχή.
Αν και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν σχετικά γρήγορα από το σημείο, η κίνηση εξακολουθεί να διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι καθυστερήσεις παραμένουν σημαντικές μέχρι αυτή την ώρα.
Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων στην κυκλοφορία οι αριστερές λωρίδες.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/LQsWh5GYeb
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 21, 2026