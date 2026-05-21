Ισραήλ: Απελαύνει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud» – Συνεχίζεται η διεθνής κατακραυγή

Σε διπλωματικό θρίλερ μεγάλων διαστάσεων εξελίσσεται η επιχείρηση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα κατά των ανθρωπιστικών αποστολών για τη Γάζα, «Global Sumud Flotilla» και «Freedom Flotilla Coalition».

Μετά την καταδρομική επιχείρηση και την κράτηση εκατοντάδων εθελοντών ακτιβιστών, οι ισραηλινές αρχές ξεκίνησαν εσπευσμένα τις διαδικασίες απέλασής τους, επιχειρώντας να εκτονώσουν ένα εκρηκτικό κύμα διεθνών αντιδράσεων.

Η οργή των ξένων κυβερνήσεων κορυφώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει τον εξευτελισμό και την κακοποίηση των κρατουμένων, γεγονός που προκάλεσε μπαράζ διπλωματικών διαβημάτων, κλήσεις Ισραηλινών επιτετραμμένων και απαιτήσεις για άμεσες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ξεκίνησε η διαδικασία των απελάσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να απελαύνει τους κρατούμενους ακτιβιστές, αμέσως μετά την αποφυλάκισή τους από το κέντρο κράτησης Ktziot.

Η οργάνωση νομικής υποστήριξης Adalah ανακοίνωσε ότι έλαβε επίσημη επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές αρχές, σύμφωνα με την οποία όλα τα κρατούμενα μέλη των δύο στολίσκων αφέθηκαν ελεύθερα και μεταφέρονται με σκοπό την απέλασή τους.

Όπως διευκρίνισε η Adalah, η πλειονότητα των ακτιβιστών οδηγείται στο αεροδρόμιο Ραμόν προκειμένου να εγκαταλείψει αεροπορικώς τη χώρα, ενώ η νομική της ομάδα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εθελοντές θα απελαθούν με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε ότι 44 ακτιβιστές της αποστολής «Global Sumud Flotilla» είναι πιθανό να απελαθούν από το Ισραήλ προς την Ισπανία μέσω Τουρκίας, με πτήση που προγραμματίστηκε να αναχωρήσει γύρω στις 15:00 τοπική ώρα.

Albares, sobre los activistas españoles de la flotilla detenidos por Israel: “El cónsul de España en Israel nos acaba de informar que se le estaría transportando a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía. No está confirmado pero es lo que se está comentado” #LaHora21M pic.twitter.com/F6rTwegffv — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 21, 2026

Επιστράτευση ειδικών πτήσεων τσάρτερ από την Άγκυρα

Στην κινητοποίηση ειδικών πτήσεων επαναπατρισμού προχωρά και η Τουρκία, μία ημέρα μετά τον διεθνή σάλο που προκάλεσε το βίντεο του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

«Σχεδιάζουμε να μεταφέρουμε τους πολίτες μας, καθώς και συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, στην Τουρκία μέσω ειδικών πτήσεων τσάρτερ που θα οργανώσουμε σήμερα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Αν και ο Φιντάν δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των ακτιβιστών που θα μεταφερθούν, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκονται 78 Τούρκοι υπήκοοι.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η Άγκυρα εργάζεται συστηματικά «για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών μας που κρατήθηκαν μετά την παράνομη παρέμβαση εναντίον του Στόλου Global Sumud, και να διευκολύνει την ασφαλή επιστροφή τους στην Τουρκία».

Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve… — Hakan Fidan (@HakanFidan) May 21, 2026

Πολιτικός σεισμός στο Ισραήλ για το βίντεο Μπεν-Γκβιρ

Μετά την αναχαίτιση των σκαφών των ακτιβιστών, σε διεθνή ύδατα στις αρχές της εβδομάδας, αρκετές χώρας, από την Ευρώπη έως την Ασία, καταδίκασαν απερίφραστα τις ενέργειες του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «παράνομη» βάσει του διεθνούς δικαίου και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των πολιτών τους.

Παράλληλα, η Ισπανία κάλεσε εσπευσμένα τον Ισραηλινό επιτετραμμένο για εξηγήσεις, αφότου ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δημοσιοποίησε το βίντεο που δείχνει τη βάναυση μεταχείριση των ακτιβιστών από τις ισραηλινές δυνάμεις, περιγράφοντάς το ως «τερατώδες» και «ταπεινωτικό».

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπεν-Γκβιρ δείχνει τον ίδιο τον να χλευάζει τους ακτιβιστές της αποστολής, ανεμίζοντας μια ισραηλινή σημαία υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου.

Στο οπτικοακουστικό υλικό ακούγονται κραυγές, ενώ μια γυναίκα ακτιβίστρια αρπάζεται βίαια από τις ισραηλινές δυνάμεις και ρίχνεται στο έδαφος.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή, ο Μπεν-Γκβιρ επέμεινε στη σκληρή γραμμή του, υπεραμύνθηκε της κακομεταχείρισης των ακτιβιστών και επιτέθηκε δημόσια στον υπουργό Εξωτερικών της χώρας του, Γκιντεόν Σάαρ, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το συγκεκριμένο βίντεο καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ.

Απευθυνόμενος στον Μπεν-Γκβιρ, ο Σάαρ είχε δηλώσει: «Δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ».

גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה.

הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים – מחיילי צה״ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים.

לא, אתה לא הפנים של ישראל. https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026



Ο Μπεν-Γκβιρ απάντησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X: «Υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση που ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Το Ισραήλ έπαψε να είναι το κορόιδο».

«Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δέχεται χαστούκι, και εμείς δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο», πρόσθεσε.

יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה https://t.co/DibanZph17 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Μπαράζ διεθνών αντιδράσεων και εκκληση για κυρώσεις

Η επιχείρηση του Ισραήλ προκάλεσε αλυσίδα διπλωματικών αντιδράσεων σε Ευρώπη και Ασία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ραντόσλαβ Σικόρσκι, ανακοίνωσε ότι η Βαρσοβία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο για εξηγήσεις. Σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής, ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκονται δύο Πολωνοί πολίτες.

Ο Σικόρσκι δήλωσε με ανάρτησή του στο X: «Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των Πολωνών πολιτών και τη μεταχείρισή τους με τρόπο σύμφωνο προς τα διεθνή πρότυπα».

Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele. Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 21, 2026



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, ζήτησε μια «ισχυρή και ξεκάθαρη απάντηση από την ΕΕ», δεδομένου ότι μεταξύ των συλληφθέντων της αποστολής «Sumud» υπάρχουν και Ιρλανδοί υπήκοοι.

«Οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στα παράνομα κρατούμενα μέλη του Στόλου Sumud… είναι αξιοκαταφρόνητες και δεν μπορούν να μείνουν χωρίς συνέπειες», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Συμπλήρωσε επίσης πως «Είναι αηδιαστικό. Η καταδίκη είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί», χαρακτηρίζοντας τις κρατήσεις ως «μια επιπλέον ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο Ιρλανδός αξιωματούχος επανέφερε το αίτημα της χώρας του για αναστολή των εμπορικών παραμέτρων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, τονίζοντας: «Έχει παρέλθει προ πολλού ο χρόνος για να δράσει η Ευρώπη».

The actions of the Israeli government towards illegally detained members of the Sumud Flotilla, including Irish and EU citizens is despicable and cannot be consequence free. This is a further clear breach of international law. pic.twitter.com/d309SWxrlx — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) May 21, 2026



Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας καταδίκασε έντονα τις ενέργειες του Ισραήλ, αναφέροντας σε επίσημη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ινδονησία καταδικάζει τις απάνθρωπες ενέργειες που σημειώθηκαν από το Ισραήλ εναντίον των εθελοντών του Global Sumud Flotilla 2.0».

Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Indonesia kembali menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud… — MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) May 21, 2026



«Η Ινδονησία επαναλαμβάνει ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ εναντίον του Global Sumud Flotilla και των εθελοντών που συμμετέχουν αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

Το ΥΠΕΞ κατέληξε επισημαίνοντας ότι εργάζεται εντατικά για να «διασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των Ινδονήσιων πολιτών που έχουν κρατηθεί», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε «στενό συντονισμό με διάφορα μέρη για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία των Ινδονήσιων πολιτών».