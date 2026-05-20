Νετανιάχου: «Ο τρόπος του Μπεν-Γκβιρ δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ» – Σπάνια επίπληξη για το βίντεο με τους ακτιβιστές του «Global Sumud Flotilla»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέκρινε ανοιχτά τον υπουργό του, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, για το προκλητικό βίντεο με τους δεμένους και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud», σε μια σπάνια κίνηση εσωτερικής μομφής για το ισραηλινό κυβερνητικό σχήμα.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza. However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026



«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πισθάγκωνα.

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ υψώνει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026



Έντονη ήταν και η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, που με ανακοίνωσή του είπε στον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».

גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה.

הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים – מחיילי צה״ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים.

לא, אתה לא הפנים של ישראל. https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ