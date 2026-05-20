Νετανιάχου: «Ο τρόπος του Μπεν-Γκβιρ δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ» – Σπάνια επίπληξη για το βίντεο με τους ακτιβιστές του «Global Sumud Flotilla»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Νετανιάχου
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέκρινε ανοιχτά τον υπουργό του, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, για το προκλητικό βίντεο με τους δεμένους και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud», σε μια σπάνια κίνηση εσωτερικής μομφής για το ισραηλινό κυβερνητικό σχήμα.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.


«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πισθάγκωνα.

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ υψώνει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.


Έντονη ήταν και η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, που με ανακοίνωσή του είπε στον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Άσθμα: Το 9% των Ελλήνων πάσχει από βρογχικό άσθμα- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται ...

ΟΔΔΗΧ: Στα 400,5 δισ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Παράδοξη σύνδεση μεταξύ βιταμίνης D και πόνου μετά από επέμβαση καρκίνου του μαστού – Τι αποκάλυψε νέα μελέτη

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό
περισσότερα
17:19 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τραμπ: Έχουμε θέσει υπό τον έλεγχό μας το Ιράν – Δεν βιάζομαι για τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους κοντά ...
17:09 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Επική γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία – Ανακοίνωσε ότι… ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε και έπαιξε το «God Save the King»

Σε μια πρωτοφανή γκάφα προχώρησε ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία, ο οποίος αναγκάστηκε ...
16:47 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Αντιδράσεις για το βίντεο με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud» – «Ντροπιαστικό» λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, άσκησε δριμεία κριτική στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ...
16:27 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ερασιτέχνες χρυσοθήρες στην Τουρκία – Η νέα τάση για χιλιάδες πολίτες

Η αναζήτηση χρυσού σε ποτάμια και ρέματα της δυτικής Τουρκίας εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν