Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Αττική Οδό σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για μοτοσικλετιστή που έχασε τη ζωή του όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε με τη μηχανή του σε περιπολικό της ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Ο άντρας, περίπου 60 ετών, διακομίσθηκε νεκρός στο ΚΑΤ.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα ρεύμα προς Ελευσίνα 25′-30′ από Παιανία έως Πλακεντίας.

