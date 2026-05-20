ΥΠΕΞ για Τουρκία: «Η “Γαλάζια Πατρίδα” είναι ένα ανυπόστατο δόγμα – Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει η Τουρκία, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, τόνισε πως το ΥΠΕΞ δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες.

«Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, χωρίς να έχουμε την εικόνα του περιεχομένου του νομοσχεδίου», υπογράμμισε κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. «Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβούμε, αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου, στις προσήκουσες αντιδράσεις και ενέργειες».

Ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν πάντοτε ανοικτοί. «Προνοούμε, συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε κινήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να μας εκθέσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Τασσόμαστε παγίως υπέρ του διαλόγου», επεσήμανε, αλλά πρόσθεσε πως ο υπουργός Εξωτερικών έχει πει πολλές φορές με πλήρη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης όσον αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας, άρα δεν υπάρχει προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τις διατάξεις του νομοσχεδίου με ψυχραιμία. Όταν θα έχουμε σαφή εικόνα θα αντιδράσουμε», σημείωσε. «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου, με στόχο την διευθέτηση της διαφοράς περί οριοθέτησης ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας».

Τον Ιούνιο η περιοδεία του ΥΠΕΞ στα Δ. Βαλκάνια

Η εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη πως στις συναντήσεις που είχε ο υπουργός Εξωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα, ένα από τα κύρια θέματα ήταν τα Δυτικά Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 11 Μαΐου ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επόμενη μέρα συμμετείχε στη συνάντηση της «Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων», στη Μπρατισλάβα.

«Η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της ΕΕ στην περιοχή, είναι εδώ και 23 χρόνια επισπεύδουσα χώρα της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ», σημείωσε. «Από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003 στην Διακήρυξη των Δελφών του 2026, η Ελλάδα πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι μη αναστρέψιμη πορεία, πάντοτε όμως βασισμένη στις αρχές της αιρεσιμότητας και των ίδιων επιδόσεων και χωρίς καμία παρέκκλιση από την υποχρέωση τήρησης του κοινοτικού κεκτημένου, του σεβασμού του κράτους δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Επεσήμανε πως η Διακήρυξη των Δελφών είναι η αφετηρία της ελληνικής πρωτοβουλίας για τα Δυτικά Βαλκάνια, την οποία έχει αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε πως το επόμενο βήμα είναι η περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών στα Δυτικά Βαλκάνια, τον ερχόμενο Ιούνιο.

«Η Ελλάδα είναι πρόθυμη και έτοιμη να παράσχει τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η δημόσια διοίκηση, η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι υποδομές μεταφορών και ενέργειας και να στηρίξει εμπράκτως τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των εταίρων της περιοχής», υπογράμμισε.

«Πιστεύουμε ότι έχει δοθεί μια νέα δυναμική στην πολιτική της διεύρυνσης, η οποία είναι στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ. Πρόκειται για αμοιβαία επωφελή διαδικασία τόσο για τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, όσο και για την ίδια την ΕΕ».

Το πρόγραμμα του ΥΠΕΞ

Στις 22 Μαΐου, ο υπουργός Εξωτερικών θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας Ινιάτσιο Κασίς (Ignazio Cassis), ανέφερε η κ. Ζωχιού. Κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διμερείς σχέσεις, ενίσχυση οικονομικής συνεργασίας, περιφερειακές εξελίξεις, σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας και συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ, δεδομένου και της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Επίσης, στις 27 Μαΐου, o κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν (Elina Valtonen). Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον Τρεντ Κέλι (Trent Kelly), πρόεδρο της υποεπιτροπής Θαλάσσιας Ισχύος και Δυνάμεων Προβολής Ισχύος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Την ίδια ημέρα θα μεταβεί στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «Gymnich» που θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Μαΐου στην Λεμεσό. Στις 29 Μαΐου, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Πέτρα Μπαίρ (Petra Bayr).

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της υφυπουργού Εξωτερικών πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, στις 21 και 22 Μαΐου θα εκπροσωπήσει τον υπουργό Εξωτερικών στην Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Σουηδία. Στις 26 Μαΐου η υφυπουργός Εξωτερικών, θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Επίσης, στις 28 και 29 Μαΐου, η κ. Παπαδοπούλου θα μεταβεί στο Βατικανό για πολιτικές διαβουλεύσεις με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Βατικανού Μιχάιτα Μπλάι (Mihăiţă Blaj).

Στις 2 Ιουνίου, η υφυπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Ίγκανσυ Νιέμτσιτσκι (Ignacy Niemczycki). Την επομένη, 3 Ιουνίου, η κ. Παπαδοπούλου θα έχει συνάντηση με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το Σαχέλ, Ζοάο Κραβίνιο (João Cravinho).

Ως προς το πρόγραμμα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, θα συμμετάσχει στην ημερίδα «Greece and Czechia Unlocking potential», που διεξάγεται στην Πράγα, στις 19 και 20 Μαΐου. Ακόμη, στις 21 Μαΐου θα συμμετάσχει στο συνέδριο με τίτλο «Ukraine Outlook: War, Recovery and the road ahead», που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο. Στις 31 Μαΐου ο κ. Θεοχάρης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη για διμερείς επαφές στην Πορτογαλία.

Αναφορικά με το πρόγραμμα του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου, στις 25 Μαΐου, θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

Ενεργός ρόλος στις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή

Αναφέρθηκε ακόμη και στις επαφές κ. Γεραπετρίτη με υπουργούς Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Σαουδάραβα ομόλογό του και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο και τη Συρία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε το ρόλο που διαδραματίζει η Σαουδική Αραβία στις διπλωματικές προσπάθειες για εξεύρεση βιώσιμης λύσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ως προς τις διμερείς σχέσεις, συμφωνήθηκε ότι Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης σε θέματα διασυνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού διαδρόμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης (IMEC), στον οποίο και οι δύο χώρες, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, ο κ. Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και συζήτησαν θέματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, υπό το φως της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου και της Γάζας.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Οι δυο τους συζήτησαν για θέματα της ομογένειας, την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε τη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας προς τον θεσμό και την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών ανά τον κόσμο και δη, της Μέσης Ανατολής, μέσω και της στήριξης των Παλαίφατων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα θέτει πάντα ως προτεραιότητά της το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για την αποτελεσματική προστασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.