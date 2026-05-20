Καρυστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος της: «Σας προσκαλώ να γίνουμε μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα ελπίδας»

Ανοιχτό κάλεσμα στην παρουσίαση του κόμματος της απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού μέσω βίντεο που ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media.

H Μαρία Καρυστιανού ευχαριστεί θερμά όσους έχουν στείλει μηνύματα στήριξης και αγάπης, και τονίζει ότι «καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι». Ωστόσο αναφέρει ότι «αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν»

Μάλιστα η κ. Καρυστιανού υποστηρίζει ότι γνωρίζει ότι δίπλα της «θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος». «Αλλά δεν θα τα καταφέρουν» ξεκαθαρίζει.

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα γίνει αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 18:30 στο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Αναλυτικά το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.