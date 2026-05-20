Βασίλης Καλλίδης: «Κινδύνεψα σωματικά μία φορά, όταν επισκέφτηκα ένα ενεργό ηφαίστειο – Εκεί μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Βασίλης Καλλίδης
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλου και την Τζένη Μελίτα, ήταν ο Βασίλης Καλλίδης το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο έμπειρος σεφ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αποκάλυψε ότι έχει κινδυνέψει η σωματική του ακεραιότητα σε ταξίδι, και περιέγραψε αυτό που είχε ζήσει.

Βασίλης Καλλίδης: «Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή μου, μόνο να τρώω πατάτες τηγανιτές»

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε για το αν έχει κινδυνέψει ποτέ, λόγω της τάσης που έχει να δοκιμάζει πράγματα, να λέει «θες να πάμε; Πάμε!», ο Βασίλης Καλλίδης απάντησε: «Κινδύνεψα σωματικά μία φορά, όταν πήγα σε ένα ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ηφαίστειο λέγεται Γιασούρ, και είναι το μοναδικό ηφαίστειο στον κόσμο που είναι ενεργό συνεχώς και εκρήγνυται τα τελευταία εννέα χιλιάδες χρόνια, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Δεν σταματάει ποτέ να εκρήγνυται. Όταν πήγαινα δεν το ήξερα ότι είναι επικίνδυνα».

Βασίλης Καλλίδης για το πρόβλημα υγείας του: «Το άγχος σκοτώνει, αλλάξτε τη ζωή σας»

«Μας είπαν ότι δεν θα μας φάνε»

«Εκεί μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου, η φυλή που μένει στο νησί αυτό. Οι οποίοι όμως δεν τρώνε ανθρώπους πλέον. Μας είπαν ότι έφαγαν τελευταία φορά οι παππούδες τους, τη δεκαετία του ’60, μια φορά, έναν άνθρωπο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είχαν μέσα στις τρίχινες φούστες που φορούσαν, που ήταν κουστούμια νοικιασμένα από βεστιάριο, ακόμα έτσι πιστεύω, είχαν από ένα κινητό κρυμμένο», εξήγησε στη συνέχεια ο σεφ.

Ακόμα, ο Βασίλης Καλλίδης είπε ότι: «Ήταν οργανωμένο, ξέραμε πού πηγαίνουμε, μας είπαν ότι δεν θα μας φάνε… Φτάνουμε στην κορυφή πάνω, εμείς και κάποιοι άλλοι τουρίστες, και μας λένε: “Θα εκρήγνυται συνέχεια αυτό. Αν δείτε να εκρήγνυται πάνω από το όριο του χείλους του ηφαιστείου, τότε θα πεθάνετε. Αν εκρήγνυται μέσα στο ηφαίστειο, όπως γίνεται τα τελευταία εννέα χιλιάδες χρόνια, δεν πεθαίνετε. Αλλά υπάρχει μία πιθανότητα στο δισεκατομμύριο, να γίνει μία μεγάλη έκρηξη”». 

Βασίλης Καλλίδης: Παρέλυσε το πρόσωπό μου από το στρες

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Άσθμα: Το 9% των Ελλήνων πάσχει από βρογχικό άσθμα- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ: Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Έρχονται 9 νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό

Αστρονόμοι ανακάλυψαν νέους υποψήφιους πλανήτες τύπου «Τατουίν» που περιφέρονται γύρω από δύο ήλιους
περισσότερα
12:10 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Μικρούτσικος: «Αν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση»

«Όταν έχω ολοκληρώσει όλους μου τους κύκλους στην τηλεόραση, με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και μια δε...
09:46 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Βίκυ Σταυροπούλου: «Όταν χώρισα, είχα ενοχές μην χρεωθεί μία λάθος επιλογή μου η Δανάη στο μεγάλωμά της»

Μια πιο προσωπική πλευρά της μοιράστηκε η Βίκυ Σταυροπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην...
07:35 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κάιλι Μινόγκ: Πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο για δεύτερη φορά – «Είχα ένα μυστικό που κρατούσα μόνο για μένα»

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε πως, πέρα από τη γνωστή μάχη της με τον καρκίνο του μαστού το 2005, ή...
01:20 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

O Τόνυ Δημητρίου παραδέχεται ότι έχει κάνει προσθετική μαλλιών: «Είναι ταμπού, πολύς κόσμος δεν το λέει» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τόνυ Δημητρίου δεν είχε κανένα ζήτημα να παραδεχθεί πως έχει κάνει προσθετική μαλλιών, στη σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν