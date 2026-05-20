Βασίλης Καλλίδης: «Κινδύνεψα σωματικά μία φορά, όταν επισκέφτηκα ένα ενεργό ηφαίστειο – Εκεί μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου»

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλου και την Τζένη Μελίτα, ήταν ο Βασίλης Καλλίδης το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο έμπειρος σεφ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αποκάλυψε ότι έχει κινδυνέψει η σωματική του ακεραιότητα σε ταξίδι, και περιέγραψε αυτό που είχε ζήσει.

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε για το αν έχει κινδυνέψει ποτέ, λόγω της τάσης που έχει να δοκιμάζει πράγματα, να λέει «θες να πάμε; Πάμε!», ο Βασίλης Καλλίδης απάντησε: «Κινδύνεψα σωματικά μία φορά, όταν πήγα σε ένα ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ηφαίστειο λέγεται Γιασούρ, και είναι το μοναδικό ηφαίστειο στον κόσμο που είναι ενεργό συνεχώς και εκρήγνυται τα τελευταία εννέα χιλιάδες χρόνια, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Δεν σταματάει ποτέ να εκρήγνυται. Όταν πήγαινα δεν το ήξερα ότι είναι επικίνδυνα».

«Μας είπαν ότι δεν θα μας φάνε»

«Εκεί μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου, η φυλή που μένει στο νησί αυτό. Οι οποίοι όμως δεν τρώνε ανθρώπους πλέον. Μας είπαν ότι έφαγαν τελευταία φορά οι παππούδες τους, τη δεκαετία του ’60, μια φορά, έναν άνθρωπο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είχαν μέσα στις τρίχινες φούστες που φορούσαν, που ήταν κουστούμια νοικιασμένα από βεστιάριο, ακόμα έτσι πιστεύω, είχαν από ένα κινητό κρυμμένο», εξήγησε στη συνέχεια ο σεφ.

Ακόμα, ο Βασίλης Καλλίδης είπε ότι: «Ήταν οργανωμένο, ξέραμε πού πηγαίνουμε, μας είπαν ότι δεν θα μας φάνε… Φτάνουμε στην κορυφή πάνω, εμείς και κάποιοι άλλοι τουρίστες, και μας λένε: “Θα εκρήγνυται συνέχεια αυτό. Αν δείτε να εκρήγνυται πάνω από το όριο του χείλους του ηφαιστείου, τότε θα πεθάνετε. Αν εκρήγνυται μέσα στο ηφαίστειο, όπως γίνεται τα τελευταία εννέα χιλιάδες χρόνια, δεν πεθαίνετε. Αλλά υπάρχει μία πιθανότητα στο δισεκατομμύριο, να γίνει μία μεγάλη έκρηξη”».