Βασίλης Καλλίδης: «Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή μου, μόνο να τρώω πατάτες τηγανιτές»

Την αγάπη του για τις τηγανιτές πατάτες εξέφρασε ο Βασίλης Καλλίδης, στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούργιου για την εκπομπή της, την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ο καταξιωμένος σεφ δήλωσε πως μπορεί να ζει μόνο με το συγκεκριμένο φαγητό. «Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Καλλίδης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους σεφ στην χώρα μας, ενώ η παρουσία του στην τηλεόραση τον «έβαλε» μέσα στα σπίτια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που αγαπούν να κάνουν τις συνταγές του.

Η λατρεία του με τις τηγανιτές πατάτες

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε ποιο είναι το πιο ωραίο ελληνικό φαγητό για εκείνον και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο να το πετύχει κάποιος, ο Βασίλης Καλλίδης απάντησε: «Το πιο ωραίο είναι οι τηγανιτές πατάτες. Πεθαίνω!

Εγώ μπορώ να ζήσω με πατάτες τηγανιτές. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή μου, μόνο να τρώω πατάτες τηγανιτές, πεθαίνω. Είμαι βολικός, μου αρέσουν τα πάντα, πεθαίνω για μπάμιες…».

«Τα πιο απλά φαγητά είναι και τα πιο δύσκολα»

Συνεχίζοντας, ο σεφ εξήγησε ότι: «Για μένα δεν υπάρχει δύσκολο φαγητό. Ξέρεις τι είναι δύσκολο για εμένα; Δύσκολο φαγητό για εμένα είναι τα τηγανιτά αβγά. Τα πιο απλά φαγητά είναι και τα πιο δύσκολα!

Δύσκολο είναι το φαγητό που είναι “ξεβράκωτο” που λέω εγώ. Σημαίνει ότι αν πάρω ένα κομμάτι κρέας, ή ένα ψάρι, και το βάλω στη σχάρα και το ψήσω και το φέρω μπροστά σου, εγώ σαν σεφ είμαι σαν γυμνός εκείνη την στιγμή. Φαίνονται τα πάντα, η ποιότητα, η μαστοριά μου… Αν αυτό το κρέας έχει πάνω 13 σάλτσες, αυτή τη τούρτα με τις καρδούλες και ένα τριαντάφυλλο, μπορώ λίγο να σου ρίξω στάχτη στα μάτια».

«Αυτό που τρέμω όταν μου το ζητάνε πελάτες, είναι το ολόκληρο ψητό ψάρι, το μεγάλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψήσεις ψάρι ολόκληρο. Μου αρέσει να τρώω τα πάντα με αλάτι και πιπέρι, δεν θέλω σάλτσες», σημείωσε ο Βασίλης Καλλίδης.