Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: «Ήταν η ολοκλήρωση της προσωπικής μας ζωής»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Οδυσσέας Σταμούλης

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, την αγαπημένη του Ντίνα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, ενώ η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που πραγματοποίησε η σύζυγός του, στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου τον Οδυσσέα Σταμούλη στην εκπομπή της. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο ευτυχές αυτό γεγονός, το οποίο χαρακτήρισε ως «μία κορωνίδα».

«Δέσμευση υπάρχει μέσα σου έτσι και αλλιώς»

Μιλώντας για τον γάμο του, ο Οδυσσέας Σταμούλης εξομολογήθηκε πως: «Αυτό έγινε σαν φυσική ροή των γεγονότων. Είμαστε εννέα χρόνια μαζί. Δεν αλλάζει κάτι για εμάς, ίσα ίσα που με τον καιρό εμείς δενόμασταν και πιο πολύ, με πάρα πολλά πράγματα και έτσι έγινε την κατάλληλη στιγμή, γιατί έπρεπε να γίνει.

Εννοώ ότι εμείς δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα πανηγύρι, ας πούμε. Κάναμε ένα κλειστό πράγμα, το οποίο είχε ωριμάσει η συνθήκη που λέμε, για να συμβεί αυτό. Δεν μπορούσε να συμβεί τίποτα άλλο. Ήταν η ολοκλήρωση της προσωπικής μας ζωής».

«Δέσμευση υπάρχει μέσα σου έτσι και αλλιώς, ανάλογα το πώς βλέπεις την ζωή σου. Δεν χρειάζεσαι αυτό. Αυτό ήταν μία κορωνίδα, ας το πούμε έτσι. Δεσμευμένοι ήμασταν. Γενικώς είμαστε άνθρωποι που όταν δεσμευτούμε, δεσμευόμαστε. Άσχετα που μπορεί κάποιες δεσμεύσεις κάποια στιγμή να σπάνε. Όμως, ξέρουμε τι λέμε και τι θέλουμε», εξήγησε ο καλλιτέχνης στη συνέχεια.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

