Τα 3 ζώδια που θα έχουν την τύχη στο πλευρό τους έως τις 15 Φεβρουαρίου – «Αφιερωθείτε στα όνειρά σας»

Τρία ζώδια προσελκύουν πραγματικά καλή τύχη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026. Η πιο επιδραστική πλανητική μετακίνηση των επόμενων ημερών είναι η είσοδος του Κρόνου στον Κριό στις 13 Φεβρουαρίου.

Ο Κρόνος θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς μέχρι τις 12 Απριλίου 2028. Ο Κρόνος στον Κριό βοηθά στην εισαγωγή μιας νέας εποχής, καθώς ό,τι δημιουργείτε υπό την επιρροή του Κρόνου έχει τη δυναμική να διαρκέσει για όλη σας τη ζωή. Αυτή η διετής περίοδος απαιτεί να αφοσιωθείτε στα όνειρά σας και να εξασκηθείτε στην υπομονή μέχρι να δείτε αποτελέσματα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τυχερή φάση ή μια τυχαία απόφαση, αλλά για μια πραγματική επένδυση κόπου ώστε να δημιουργήσετε όλα όσα πάντα επιθυμούσατε. Αυτή την εβδομάδα, αυτά τα ζώδια αφιερώνονται στις προθέσεις τους και προσεγγίζουν τις αλλαγές με υπομονή, προσελκύοντας έτσι την τύχη στη διαδικασία. Ό,τι είναι γραφτό για εσάς, θα έρθει. Τιμήστε αυτό που νιώθετε ότι πρέπει να επιδιώξετε και γίνετε ενεργοί συμμετέχοντες στη ζωή που θέλετε να δημιουργήσετε.

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν καλοτυχία όλη την εβδομάδα –

Καρκίνος,

Λέων,

Δίδυμος

Καρκίνος

Ερωτεύεστε τη ζωή σας αυτή την εβδομάδα, Καρκίνοι. Η Αφροδίτη εισέρχεται στους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου, φέρνοντας μια πραγματικά τυχερή ενέργεια που σας φέρνει άφθονες προσφορές και ευκαιρίες. Η Αφροδίτη ενώνεται με τον Ερμή και τον Βόρειο Δεσμό σε αυτό το ζώδιο του νερού, βοηθώντας να στρέψετε τη ζωή σας σε μια νέα και θετική κατεύθυνση.

Δώστε προσοχή σε ό,τι προκύψει αυτή την περίοδο και εστιάστε στο ταξίδι παρά μόνο στο πού ελπίζετε να φτάσετε. Η κίνηση της Αφροδίτης στους Ιχθύες είναι μέρος του αυξανόμενου αστερισμού σε αυτό το υδάτινο ζώδιο. Αυτές οι διελεύσεις σας ενθαρρύνουν να παραμείνετε ανοιχτοί, να δράσετε και να κρατήσετε χώρο για όσα ελπίζετε να εκδηλώσετε τις επιθυμίες σας.

Ενώ άλλοι ίσως χρειαστεί να εξασκήσουν την υπομονή αυτή την εβδομάδα, εσείς όχι. Πολλές από τις ανταμοιβές και τα όνειρα που δουλεύετε σκληρά για να πραγματοποιήσετε, επιτέλους αρχίζουν να υλοποιούνται. Βεβαιωθείτε απλώς ότι είστε έτοιμοι να αρπάξετε τη νέα σας ζωή και να εκμεταλλευτείτε την καλή τύχη που προσελκύετε.

Λέων

Ήρθε η ώρα να σοβαρευτείτε για τα όνειρά σας, Λέοντες. Ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό στις 13 Φεβρουαρίου, ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι στη ζωή σας. Σας ενθαρρύνεται να πάρετε τις φαντασιώσεις σας και να τις μετατρέψετε σε ένα εφαρμόσιμο σχέδιο. Ίσως χρειαστεί να πάρετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις, και ευτυχώς, έχετε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να κάνετε αυτή την περίοδο εποχή επιτυχίας.

Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης του θεϊκού χρονισμού και των αποτελεσμάτων, μετά από προσπάθεια. Στον Κριό, στοχεύει τα όνειρα που έχετε για τη ζωή σας, ειδικά εκείνα που δεν έχετε ακόμη δράσει.

Ο Κρόνος ενώνεται με τον Ποσειδώνα στον Κριό, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Απριλίου 2028. Αυτή η σεληνιακή διέλευση σας βοηθά να κάνετε αυτό το νέο κεφάλαιο μια περίοδο μεταμόρφωσης. Φροντίστε να προσγειώσετε τις ιδέες σας αυτή την εβδομάδα.

Σχεδιάστε με προσοχή τα βήματα ενός έργου και μην διστάσετε να δουλέψετε σκληρά. Αυτή είναι η στιγμή για να αποκτήσετε τελικά μια ζωή που να νιώθετε ότι είναι η δική σας, αντί να αφιερώνετε τον χρόνο σας στα όνειρα των άλλων.

Κάντε ένα σχέδιο για ό,τι θέλετε να πετύχετε και πιστέψτε σε όλα όσα μπορείτε να δημιουργήσετε, γιατί αυτή την περίοδο προσελκύετε πραγματικά καλή τύχη.

Δίδυμος

Αγκαλιάστε τη διαδικασία της μεταμόρφωσης, Δίδυμοι. Στις 15 Φεβρουαρίου, η Σελήνη ενώνεται με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, ξεκινώντας μια ριζική και προορισμένη μεταμόρφωση.

Με τη Σελήνη και τον Πλούτωνα να ευθυγραμμίζονται σε αυτό το ζώδιο του αέρα, είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή στη διαίσθησή σας, καθώς αυτή η φάση εντείνει τα συναισθήματα και τις εσωτερικές αναγνωρίσεις. Αυτή η ενέργεια έχει σκοπό να φέρει μια νέα συνειδητότητα από τα βάθη του υποσυνείδητού σας.

Ήρθε η ώρα να επιστρέψετε στον σκοπό σας και στο μονοπάτι που προορίζεστε να ακολουθήσετε σε αυτή τη ζωή. Η ευθυγράμμιση Σελήνης–Πλούτωνα σας βοηθά να κατανοήσετε ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσετε.

Δώστε προσοχή σε αυτό που νιώθετε να σας καλεί, είτε πρόκειται για ένα μεγάλο σχέδιο, είτε για την επιστροφή σε μια αλήθεια που είχατε ξεχάσει. Είστε προορισμένοι για πολύ περισσότερα από αυτά που αφήνετε τον εαυτό σας να αποσπαστεί. Αυτή η ενέργεια σας θυμίζει ποιοι είστε και γιατί βρίσκεστε εδώ.