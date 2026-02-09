Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο

Enikos Newsroom

lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας τόσο τις αλλαγές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, όσο και τη συζήτηση που προέκυψε μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις της για τον θεσμό του γάμου.

«Δεν άλλαξε κάτι σε εμάς τώρα που κάνει εκπομπή και η Κατερίνα Καραβάτου. Ουσιαστικά, εδώ και χρόνια η φιλοσοφία μας παραμένει ίδια. Προσπαθούμε συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι και εκεί είναι όλη μας η προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

«Θεωρώ άκομψο να πάρω θέση. Ήταν μια άβολη κατάσταση, αυτό είναι ξεκάθαρο για όλους. Εκείνο που πραγματικά ελπίζω είναι να μη χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Από όσο γνωρίζω, οι περισσότεροι έχουν ήδη απορροφηθεί από το κανάλι», σημείωσε.

«Φοβάμαι τον ανταγωνισμό»

Μιλώντας για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε πως τον αντιμετωπίζει με ρεαλισμό, χωρίς όμως να τον θεωρεί καθοριστικό παράγοντα.

«Φοβάμαι τον ανταγωνισμό, αλλά θεωρώ θετικό να υπάρχουν εκπομπές απέναντι. Είναι καλό για τη ζώνη. Φυσικά λαμβάνεις υπόψη τον ανταγωνισμό, όμως για μένα ο μεγαλύτερος “αντίπαλος” είναι ο ίδιος μου ο εαυτός και το να εξελίσσομαι συνεχώς», τόνισε.

«Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο»

Τέλος, απάντησε και στα σχόλια που προκάλεσαν οι δηλώσεις της στο Χαμογέλα και πάλι σχετικά με τον γάμο.

«Είπα ότι υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι. Το ότι κάποιοι έχουμε χωρίσει σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε σε αυτούς; Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο, γιατί έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο. Όχι επειδή δεν πιστεύω στον γάμο, αλλά γιατί έχω δημιουργήσει τη δική μου οικογένεια, έχω τα παιδιά μου. Αυτή είναι η φωλιά μου και δεν θέλω να αλλάξει το πλαίσιο», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:18 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γιάννης Σμαραγδής απαντά στον Γιάννη Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά»

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, προβλήθηκε στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη μία...
11:24 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Θα σταματήσω από την εκπομπή πριν από το Πάσχα

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα», καθώς η ...
10:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Τριαντάφυλλος για Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Τριαντάφυλλος εναντίον της Ελένης Χατζίδου, η οποία υποστήριξε για τον τραγ...
09:56 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γιώργος Αλκαίος: Άνοιξαν ψεύτικο λογαριασμό στο όνομά μου και ζητούσαν χρήματα από θαυμαστές – «Ήταν τα ελληνικά της Γουαδελούπης»

Ψεύτικο λογαριασμό στο όνομα του Γιώργου Αλκαίου είχαν ανοίξει στο Instagram επιτήδειοι προκει...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα