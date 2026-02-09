Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας τόσο τις αλλαγές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, όσο και τη συζήτηση που προέκυψε μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις της για τον θεσμό του γάμου.

«Δεν άλλαξε κάτι σε εμάς τώρα που κάνει εκπομπή και η Κατερίνα Καραβάτου. Ουσιαστικά, εδώ και χρόνια η φιλοσοφία μας παραμένει ίδια. Προσπαθούμε συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι και εκεί είναι όλη μας η προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

«Θεωρώ άκομψο να πάρω θέση. Ήταν μια άβολη κατάσταση, αυτό είναι ξεκάθαρο για όλους. Εκείνο που πραγματικά ελπίζω είναι να μη χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Από όσο γνωρίζω, οι περισσότεροι έχουν ήδη απορροφηθεί από το κανάλι», σημείωσε.

«Φοβάμαι τον ανταγωνισμό»

Μιλώντας για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε πως τον αντιμετωπίζει με ρεαλισμό, χωρίς όμως να τον θεωρεί καθοριστικό παράγοντα.

«Φοβάμαι τον ανταγωνισμό, αλλά θεωρώ θετικό να υπάρχουν εκπομπές απέναντι. Είναι καλό για τη ζώνη. Φυσικά λαμβάνεις υπόψη τον ανταγωνισμό, όμως για μένα ο μεγαλύτερος “αντίπαλος” είναι ο ίδιος μου ο εαυτός και το να εξελίσσομαι συνεχώς», τόνισε.

«Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο»

Τέλος, απάντησε και στα σχόλια που προκάλεσαν οι δηλώσεις της στο Χαμογέλα και πάλι σχετικά με τον γάμο.

«Είπα ότι υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι. Το ότι κάποιοι έχουμε χωρίσει σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε σε αυτούς; Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο, γιατί έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο. Όχι επειδή δεν πιστεύω στον γάμο, αλλά γιατί έχω δημιουργήσει τη δική μου οικογένεια, έχω τα παιδιά μου. Αυτή είναι η φωλιά μου και δεν θέλω να αλλάξει το πλαίσιο», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου