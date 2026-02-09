Άρτα: Η 35χρονη θήλαζε το παιδί της όταν ένιωσε αδιαθεσία – Πρόλαβε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της πριν καταρρεύσει

Ένα τραγικό γεγονός που συνέβη στην Άρτα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς μία 35χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή της μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Αμέσως, στις 9.20 το πρωί κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση

Οι γιατροί εικάζουν ότι πρόκειται για ανακοπή, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη στη γυναίκα.

Η 35χρονη εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο, περιοχή καταγωγής της μητέρας του συζύγου της. Είχε υπηρετήσει και εκείνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια εδώ σε δημοτικό σχολείο της Άρτας και σύμφωνα με το περιβάλλον της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.