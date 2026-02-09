Άρτα: Η 35χρονη θήλαζε το παιδί της όταν ένιωσε αδιαθεσία – Πρόλαβε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της πριν καταρρεύσει

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άρτα: Η 35χρονη θήλαζε το παιδί της όταν ένιωσε αδιαθεσία – Πρόλαβε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της πριν καταρρεύσει

Ένα τραγικό γεγονός που συνέβη στην Άρτα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς μία 35χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή της μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Αμέσως, στις 9.20 το πρωί κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση

Οι γιατροί εικάζουν ότι πρόκειται για ανακοπή, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη στη γυναίκα.

Η 35χρονη εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο, περιοχή καταγωγής της μητέρας του συζύγου της. Είχε υπηρετήσει και εκείνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια εδώ σε δημοτικό σχολείο της Άρτας και σύμφωνα με το περιβάλλον της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο απο την στιγμή του ξυλοδαρμού του κομμωτή για ένα… κούρεμα – «Αν είχε όπλο, θα μου την είχε μπουμπουνίσει»

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στον 51χρονο κομμωτή από πελάτη του, έξω από το ...
17:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βόλος: Στη φυλακή η 38χρονη μητέρα για παιδική πορνογραφία και κακοποίηση ανηλίκου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Βόλου, η 38χρονη μητέ...
17:51 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Στο φως διάλογοι του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Οι αναφορές στον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο» και οι παραγγελίες – «Έχει δύο καρούμπαλα εδώ»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος π...
17:35 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο – Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα