Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

πηγή: reddit

Αυτή η έξυπνη οπτική ψευδαίσθηση δείχνει μία εικόνα με μία γάτα σε ένα παράθυρο. Μόνο άτομα με πραγματικά οξεία όραση και «μάτι γερακιού» είναι πιθανό να εντοπίσουν τη η 2η γάτα  σε λιγότερο από 13 δευτερόλεπτα. Είστε έτοιμοι να λύσετε αυτή τη διασκεδαστική και δύσκολη οπτική ψευδαίσθηση;

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι από τα πιο ικανοποιητικά παζλ. Με την πρώτη ματιά, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει πού είναι τη 2η γάτα.

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση μπορεί εύκολα να ξεγελάσει τα μάτια και το μυαλό σας. Εδώ θα δοκιμαστεί η πραγματική σας παρατηρητικότητα. Το 99% δεν θα τα καταφέρει…

Οπτική ψευδαίσθηση: Μπορείτε να εντοπίσετε τη 2η γάτα;

Όπως αναφέρει η πρόκληση, θα έχετε μόνο 13 δευτερόλεπτα για να βρείτε τη 2η γάτα. Ας μην χάνουμε λοιπόν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ορίστε ένα χρονόμετρο στα 13 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Μόλις ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, αξιοποιήστε στο έπακρο κάθε δευτερόλεπτο. Μην ρίχνετε τυχαίες ματιές στην εικόνα. Αντίθετα, σαρώστε το μεθοδικά.

Μετακινήστε τα μάτια σας από αριστερά προς τα δεξιά, σειρά προς σειρά. Αυτή η συστηματική προσέγγιση διασφαλίζει ότι δεν θα παραλείψετε καμία σημαντική λεπτομέρεια.

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας.

Η λύση της οπτικής ψευδαίσθησης

