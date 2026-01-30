Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Enikos Newsroom

Ένας εργαζόμενος του δήμου Φιλαδέλφειας, στις ΗΠΑ, έγινε viral στα social media αφού, ενώ καθάριζε τους δρόμους από το χιόνι με εκχιονιστικό μηχάνημα, άφηνε γελώντας το χιόνι να πετάγεται επίτηδες πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς προκαλούσε αναστάτωση στους κατοίκους.

Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε μετά την χειμερινή καταιγίδα Fern, ο οδηγός του εκχιονιστικού, ταυτοποιημένος μόνο ως εργαζόμενος του Τμήματος Καθαριότητας του δήμου της Φιλαδέλφειας, φαίνεται να λέει γελώντας: «Αν το αυτοκίνητό σας μοιάζει έτσι, απλώς γυρίστε πίσω στο σπίτι. Απλώς μπείτε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να είστε έξω σήμερα».

Σε άλλο σημείο φώναζε «Αν δεν μπορώ να οδηγήσω εγώ, ούτε εσείς μπορείτε να οδηγήσετε».


Το βίντεο τον δείχνει να οδηγεί μέσα από τη γειτονιά Κένσινγκτον της Φιλαδέλφειας, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο χιόνι πάνω σε οχήματα που ήδη ήταν θαμμένα στους δρόμους. Ο ίδιος συνέχισε γελώντας: «Χαρούμενη χιονισμένη μέρα, μ…ς!».

Ένας κάτοικος που καθάριζε το αυτοκίνητό του χαρακτήρισε τον οδηγό «ηλίθιο», ενώ εκείνος απάντησε φωνάζοντας «Μπείτε στο σπίτι».


Οι αρχές της πόλης αναγνώρισαν τον υπάλληλο και δήλωσαν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται εσωτερικά.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβουλίας Καθαριότητας και Πρασίνου, Κάρλτον Γουίλιαμς, τόνισε ότι οι ενέργειες του οδηγού στο βίντεο φαίνονταν εσκεμμένες και είχαν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

«Δυστυχώς, έλαβα πολλές αναφορές για δραστηριότητες όπου οδηγοί εσκεμμένα έθαβαν ανθρώπους στα αυτοκίνητά τους, προκαλώντας συχνά επικίνδυνες συνθήκες», είπε στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook. «Η Πόλη της Φιλαδέλφειας δεν ανέχεται αυτόν τον τύπο συμπεριφοράς και αν συμβεί, θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα».

 

