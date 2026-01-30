Μέση Ανατολή: Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ «έδεσε» σε λιμάνι του Ισραήλ – Στο φόντο πιθανή επίθεση κατά του Ιράν

Σύνοψη από το

  • Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το αντιτορπιλικό «USS Delbert D. Black», αγκυροβόλησε στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στο ισραηλινό λιμάνι της Ελάτ. Η άφιξη αυτή, σπάνιο γεγονός, λαμβάνει χώρα καθώς αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, ενισχύοντας τη διαθέσιμη πυραυλική ισχύ και τις αμυντικές δυνατότητες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για εκκίνηση επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αποφασιστεί.
  • Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αυξάνουν τα επίπεδα ετοιμότητάς τους, εν αναμονή πιθανής απόφασης του Αμερικανού Προέδρου να επέμβει κατά του Ιράν. Μεταξύ των βασικών ζητημάτων είναι η εξασφάλιση επαρκούς προειδοποίησης για τους πολίτες, σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μέση Ανατολή: Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ «έδεσε» σε λιμάνι του Ισραήλ – Στο φόντο πιθανή επίθεση κατά του Ιράν

Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο βρίσκεται πλέον αγκυροβολημένο στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στο ισραηλινό λιμάνι της Ελάτ, καθώς αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η άφιξη του αντιτορπιλικού «USS Delbert D. Black» ήταν προγραμματισμένη και αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και του αμερικανικού στρατού, αναφέρουν οι Times of Israel.


Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη διαθέσιμη πυραυλική ισχύ και τις αμυντικές δυνατότητες στην περιοχή, δίνοντας στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να εκκινήσει επίθεση κατά του Ιράν, εάν το αποφασίσει.


Σύμφωνα με το εθνικό δημόσιο δίκτυο KAN, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αυξάνουν τα επίπεδα ετοιμότητάς τους σε αναμονή πιθανής απόφασης του Αμερικανού Προέδρου να επέμβει κατά του Ιράν.


Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που εξετάζονται είναι η εξασφάλιση επαρκούς προειδοποίησης για τους πολίτες, σε περίπτωση που το Ιράν εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ.

Το ισραηλινό κανάλι μετέδωσε ότι το ζήτημα του Ιράν συζητήθηκε το πρωί της Πέμπτης κατά την εβδομαδιαία αξιολόγηση ασφαλείας του ισραηλινού στρατού, στην οποία συμμετείχαν ανώτατοι διοικητές και κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας στα κεντρικά του Τελ Αβίβ.

Παρά το γεγονός ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία πλέουν τακτικά στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, η άφιξή του «USS Delbert D. Black» στο λιμάνι του Ελάτ είναι σπάνιο γεγονός, σχολιάζουν οι Times of Israel.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κατανάλωση αυτής της ουσίας αυξάνει τον κίνδυνο στους εφήβους για ηπατική νόσο κατά 169%

PIF: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ φαρμακευτικής δαπάνης και δημόσιου προϋπολογισμού

Aσφαλιστική ικανότητα: Tι διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι: Αυτές είναι νέες ασφαλιστικές εισφορές για το 2026 – Δείτε πόσα χρήματα θα δ...

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
11:13 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι για Πούτιν: «Μπορώ να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – Ας έρθει, αν τολμά» – Αβεβαιότητα για τον επόμενο γύρο συνομιλιών

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τον επόμενο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην...
10:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα εκτός Ινδίας – Η πηγή της μόλυνσης παραμένει αδιευκρίνιστη

Ο κίνδυνος να επεκταθεί ο θανατηφόρος ιός Νίπα (Nipah) πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός, ανακοίν...
08:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανικό: Τα ανοιχτά μέτωπα Κιέβου – Μόσχας πριν από τις νέες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Η τακτική «φθοράς» της Ρωσίας

Μια αιφνιδιαστική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή παύση των ρωσικών...
07:41 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ανώτατη διπλωματική πηγή: Κυπριακό, Λιβύη και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο των επαφών στον ΟΗΕ – «Δεν έχουμε κρίσεις, έχουμε εντάσεις»

Την υποβάθμιση της πολυμέρειας στη σημερινή διεθνή συγκυρία, την κεντρική θέση του ΟΗΕ στη δια...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι