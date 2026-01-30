Μέση Ανατολή: Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ «έδεσε» σε λιμάνι του Ισραήλ – Στο φόντο πιθανή επίθεση κατά του Ιράν

Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο βρίσκεται πλέον αγκυροβολημένο στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στο ισραηλινό λιμάνι της Ελάτ, καθώς αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η άφιξη του αντιτορπιλικού «USS Delbert D. Black» ήταν προγραμματισμένη και αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και του αμερικανικού στρατού, αναφέρουν οι Times of Israel.



Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη διαθέσιμη πυραυλική ισχύ και τις αμυντικές δυνατότητες στην περιοχή, δίνοντας στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να εκκινήσει επίθεση κατά του Ιράν, εάν το αποφασίσει.

US military fleet led by the USS Abraham Lincoln! #CVN72 According to #Reuters, the US Navy has sent another destroyer, the USS Delbert D. Black, to the #MiddleEast. This brings the number of destroyers in the Middle East to six, not counting the aircraft carrier and three other… pic.twitter.com/88GFbuf6nK — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) January 29, 2026



Σύμφωνα με το εθνικό δημόσιο δίκτυο KAN, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αυξάνουν τα επίπεδα ετοιμότητάς τους σε αναμονή πιθανής απόφασης του Αμερικανού Προέδρου να επέμβει κατά του Ιράν.

Visual confirmation of USS Delbert D. Black (DDG-119) in Eilat. https://t.co/af4K600Qrj pic.twitter.com/PfUnjV3J7u — MenchOsint (@MenchOsint) January 30, 2026



Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που εξετάζονται είναι η εξασφάλιση επαρκούς προειδοποίησης για τους πολίτες, σε περίπτωση που το Ιράν εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ.

Το ισραηλινό κανάλι μετέδωσε ότι το ζήτημα του Ιράν συζητήθηκε το πρωί της Πέμπτης κατά την εβδομαδιαία αξιολόγηση ασφαλείας του ισραηλινού στρατού, στην οποία συμμετείχαν ανώτατοι διοικητές και κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας στα κεντρικά του Τελ Αβίβ.

Παρά το γεγονός ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία πλέουν τακτικά στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, η άφιξή του «USS Delbert D. Black» στο λιμάνι του Ελάτ είναι σπάνιο γεγονός, σχολιάζουν οι Times of Israel.