Beatles: Ενθουσιασμός στα social media με τις πρώτες εικόνες των πρωταγωνιστών από τα γυρίσματα των ταινιών – ΦΩΤΟ

  • Οι πρώτες εικόνες των πρωταγωνιστών από τα γυρίσματα των ταινιών για τους Beatles, με τους Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn και Harris Dickinson στους ρόλους των «σκαθαριών», έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στα social media.
  • Οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες θα ακολουθήσουν την πορεία του συγκροτήματος από τη σκηνή του Λίβερπουλ μέχρι τη διεθνή αναγνώριση. Το Liverpool Institute For Performing Arts (LIPA) μοιράστηκε εικόνες των ηθοποιών από τα γυρίσματα.
  • Η Sony επιβεβαίωσε το πλήρες καστ για τις αναμενόμενες ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών που θα υποδυθούν τις συζύγους των Beatles, με την κυκλοφορία να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2028.
Οι θαυμαστές των Beatles μπορούν τώρα να πάρουν μια… «πρώτη γεύση» από το πώς θα φαίνονται τα αγαπημένα τους «σκαθάρια» στην επερχόμενη ανθολογία ταινιών του Σαμ Μέντες για το θρυλικό συγκρότημα.

Οι πρώτες εικόνες των Paul Mescal ως Paul McCartney, Barry Keoghan ως Ringo Starr, Joseph Quinn ως George Harrison και Harris Dickinson ως John Lennon έχουν προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στα social media, με τις προσδοκίες να ανεβαίνουν ακόμα υψηλότερα.


Οι τέσσερις ταινίες του Μέντες θα ακολουθούν την πορεία του συγκροτήματος από τη σκηνή του Λίβερπουλ μέχρι τη διεθνή αναγνώριση.

Το Liverpool Institute For Performing Arts (LIPA), που συνιδρύθηκε από τον McCartney το 1996, μοιράστηκε εικόνες των ηθοποιών από τα γυρίσματα, προκαλώντας χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια εικόνα δείχνει τον Mescal ως McCartney μπροστά στους χαρακτηριστικούς τοίχους από το διάσημο Cavern Club του Λίβερπουλ.

Ο Keoghan εμφανίζεται ως Ringo Star φορώντας πουκάμισο με ασπρόμαυρες βούλες και ένα φουλάρι με ακουστικά γύρω από το λαιμό του – αναφορά στην εμφάνιση του ντράμερ στα τέλη της δεκαετίας του ’60 κατά την ηχογράφηση του «White Album».

Ο Quinn εμφανίζεται ως Harrison προς το τέλος της καριέρας του συγκροτήματος, ενώ ο Dickinson φορά το διάσημο τζιν μπουφάν και τα στρογγυλά γυαλιά που προτιμούσε ο Lennon το 1968.

Το LIPA σχολίασε στην ανάρτηση του Instagram: «Μας δόθηκαν αποκλειστικές κάρτες για την προώθηση των νέων ταινιών των Beatles! Τις έχουμε κρύψει γύρω από το LIPA και θέλουμε οι φοιτητές να τις βρουν».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LIPA Liverpool (@lipaliverpool)

Η Aimee Lou Wood θα υποδυθεί τη γυναίκα του Harrison, Pattie Boyd, ενώ η Ιρλανδή υποψήφια για Όσκαρ Saoirse Ronan θα παίξει τη Linda McCartney. Η Anna Sawai θα εμφανιστεί ως Yoko Ono και η Βρετανίδα Mia McKenna-Bruce ως Maureen Cox, η σύζυγος του Ringo.


Η Sony επιβεβαίωσε πέρυσι το πλήρες καστ για τις τέσσερις αναμενόμενες ταινίες, οι οποίες προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028.

