Νίκος Κούρκουλος: 19 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού – Όσα είχε πει η Μαίρη Χρονοπούλου για την αδελφική τους σχέση, στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2022

Ήταν 30 Ιανουαρίου του 2007, όταν η είδηση του θανάτου του Νίκου Κούρκουλου σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η χώρα δεν πένθησε απλώς την απώλεια ενός επιτυχημένου ηθοποιού, αλλά ενός καλλιτέχνη που υπηρέτησε με ήθος για πολλές δεκαετίες τον χώρο της υποκριτικής, λατρεύτηκε από τους συναδέλφους του και το κοινό, και προσέφερε όσο το δυνατόν περισσότερα στον κόσμο της τέχνης.

Μέλη της οικογένειάς του, καρδιακοί του φίλοι, συνάδελφοί του, συνεργάτες του, άνθρωποι που βοήθησε, μέσα σε αυτά τα 19 χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατό του, έχουν μιλήσει δημοσίως για τον χαρακτήρα του και το πώς ήταν τόσο στη δουλειά του όσο και στη προσωπική του ζωή.

Αδελφική φίλη του Νίκου Κούρκουλου, ήταν η Μαίρη Χρονοπούλου. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά και μέσα στα χρόνια έγιναν οικογένεια, με την αείμνηστη ηθοποιό να βαπτίζει τον γιο του, Άλκη Κούρκουλο.

Καλεσμένη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Μάρτιο του 2022, η Μαίρη Χρονοπούλου είχε μιλήσει με πολύ συγκινητικά λόγια για τον Νίκο Κούρκουλο.

«Η απόλυτη σχέση! Ο πατέρας μου με εγκατέλειψε νωρίς, ήμουν πολύ μικρή, επτά ετών. Ήταν ο αδελφός που δεν είχα, η οικογένεια που δεν είχα, ό,τι σημαντικό κάναμε στη ζωή, το κάναμε μαζί. Δεν δούλευε χωρίς εμένα. Μόνο όταν έκανα άλλη ταινία, έλεγε “δεν θα την κάνουμε μαζί”. Πάντα μαζί!», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου η Μαίρη Χρονοπούλου.

Συνεχίζοντας, είχε αναφέρει ότι: «Με φρόντιζε, είναι η πιο ισχυρή παρουσία που ένιωσα στη ζωή μου. Ήταν πολύ σημαντικός για εμένα ο Νίκος, με έχει τραυματίσει η απουσία του, είμαι ορφανή ακόμα, πίστεψέ το. Είχε τη συμπεριφορά του πατέρα που δεν είχα, του αδελφού που δεν είχα, της οικογένειας που δεν είχα. Ήταν το παν για εμένα!».