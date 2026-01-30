Νίκος Κούρκουλος: 19 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού – Όσα είχε πει η Μαίρη Χρονοπούλου για την αδελφική τους σχέση, στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2022

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα, 30 Ιανουαρίου του 2007, ο Νίκος Κούρκουλος έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η χώρα πένθησε την απώλεια ενός καλλιτέχνη που υπηρέτησε με ήθος την υποκριτική για δεκαετίες.
  • Αδελφική φίλη του σπουδαίου ηθοποιού ήταν η Μαίρη Χρονοπούλου, με τους δύο να έχουν γίνει οικογένεια και την αείμνηστη ηθοποιό να βαπτίζει τον γιο του, Άλκη Κούρκουλο.
  • Η Μαίρη Χρονοπούλου, σε συνέντευξή της το 2022 στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, είχε μιλήσει με συγκινητικά λόγια για τον Νίκο Κούρκουλο, δηλώνοντας: «Ήταν ο αδελφός που δεν είχα, η οικογένεια που δεν είχα… Ήταν το παν για εμένα!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαίρη Χρονοπούλου Νίκος Κούρκουλος

Ήταν 30 Ιανουαρίου του 2007, όταν η είδηση του θανάτου του Νίκου Κούρκουλου σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η χώρα δεν πένθησε απλώς την απώλεια ενός επιτυχημένου ηθοποιού, αλλά ενός καλλιτέχνη που υπηρέτησε με ήθος για πολλές δεκαετίες τον χώρο της υποκριτικής, λατρεύτηκε από τους συναδέλφους του και το κοινό, και προσέφερε όσο το δυνατόν περισσότερα στον κόσμο της τέχνης.

Μέλη της οικογένειάς του, καρδιακοί του φίλοι, συνάδελφοί του, συνεργάτες του, άνθρωποι που βοήθησε, μέσα σε αυτά τα 19 χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατό του, έχουν μιλήσει δημοσίως για τον χαρακτήρα του και το πώς ήταν τόσο στη δουλειά του όσο και στη προσωπική του ζωή.

Αδελφική φίλη του Νίκου Κούρκουλου, ήταν η Μαίρη Χρονοπούλου. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά και μέσα στα χρόνια έγιναν οικογένεια, με την αείμνηστη ηθοποιό να βαπτίζει τον γιο του, Άλκη Κούρκουλο.

Καλεσμένη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Μάρτιο του 2022, η Μαίρη Χρονοπούλου είχε μιλήσει με πολύ συγκινητικά λόγια για τον Νίκο Κούρκουλο.

«Η απόλυτη σχέση! Ο πατέρας μου με εγκατέλειψε νωρίς, ήμουν πολύ μικρή, επτά ετών. Ήταν ο αδελφός που δεν είχα, η οικογένεια που δεν είχα, ό,τι σημαντικό κάναμε στη ζωή, το κάναμε μαζί. Δεν δούλευε χωρίς εμένα. Μόνο όταν έκανα άλλη ταινία, έλεγε “δεν θα την κάνουμε μαζί”. Πάντα μαζί!», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου η Μαίρη Χρονοπούλου.

Συνεχίζοντας, είχε αναφέρει ότι: «Με φρόντιζε, είναι η πιο ισχυρή παρουσία που ένιωσα στη ζωή μου. Ήταν πολύ σημαντικός για εμένα ο Νίκος, με έχει τραυματίσει η απουσία του, είμαι ορφανή ακόμα, πίστεψέ το. Είχε τη συμπεριφορά του πατέρα που δεν είχα, του αδελφού που δεν είχα, της οικογένειας που δεν είχα. Ήταν το παν για εμένα!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κατανάλωση αυτής της ουσίας αυξάνει τον κίνδυνο στους εφήβους για ηπατική νόσο κατά 169%

PIF: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ φαρμακευτικής δαπάνης και δημόσιου προϋπολογισμού

Μισθοί: Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν από σήμερα αυξήσεις -Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πληρώνεται σήμερα

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
10:44 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρέασε την κινητικότητά μου»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, την Άννα Μαρία Παπαχαραλ...
09:27 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Αναστασία Τσιλιμπίου: «Πιστεύω πάρα πολύ στην ενέργεια των ανθρώπων…»

Η Αναστασία Τσιλιμπίου βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας από παιδί, καθώς σε μικρή ηλικία ξε...
07:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ντόρα Μακρυγιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Πάνου Νάτση – «Όσο οι άνθρωποι δεν λησμονιούνται, δεν “πεθαίνουν” ποτέ»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, από την ημέρα που ο Πάνος Νάτσης έχασε ...
07:41 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Κοιτούσα τι θα το κάνω και τελικά το έθαψα, με είχε πιάσει εμμονή»

Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν καλεσμένη σε podcast, και ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στην ιστορία πίσω α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι