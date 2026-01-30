TikTok: Η ονειρική σχέση μιας προγιαγιάς 101 ετών με τον δισέγγονό της έχει προκαλέσει συγκίνηση – Το βίντεο που έγινε viral

Σύνοψη από το

  • Το παραμυθένιο δέσιμο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε μία προγιαγιά, 101 ετών, και τον μόλις ενός έτους δισέγγονό της, έχει γίνει viral στο TikTok.
  • Η Emily McNern, η μητέρα του παιδιού, συγκίνησε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, δημοσιεύοντας βίντεο που καταγράφουν τη σχέση της γιαγιάς της με τον γιο της.
  • Στα βίντεο, η προγιαγιά έχει στραμμένη όλη της την προσοχή στο αγοράκι, ενώ η μητέρα εξομολογείται: «Ο τρόπος που κοιτάει ο ένας τον άλλο, “λιώνει” την καρδιά μου κάθε φορά».
Ελένη Φλισκουνάκη

TikTok
Πηγή: TikTok/emilymcnern

Σε μερικές από τις πιο όμορφες και ξέγνοιαστες αναμνήσεις που έχει ένας άνθρωπος από την παιδική του ηλικία, συνήθως πρωταγωνιστούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες του. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η λαϊκή παροιμία που αναφέρει ότι: «Του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου». Ιδιαίτερα τυχεροί είναι όσοι προλαβαίνουν να δουν όχι μόνο τα εγγόνια τους να μεγαλώνουν, αλλά και τα δισέγγονά τους να έρχονται στη ζωή. Το παραμυθένιο δέσιμο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε μία προγιαγιά, 101 ετών, και τον μόλις ενός έτους δισέγγονό της, έχει γίνει viral στο TikTok.

TikTok: Κοριτσάκι ενός έτους βλέπει για πρώτη φορά καθαρά και το βίντεο προκαλεί συγκίνηση

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Η Emily McNern, μία νέα μητέρα, που όπως εκατομμύρια κόσμος ανεβάζει και εκείνη στιγμές από την καθημερινότητά της στο TikTok, πρόσφατα συγκίνησε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, δημοσιεύοντας βίντεο στα οποία καταγράφεται η πολύ τρυφερή σχέση της γιαγιάς της με τον γιο της, ο οποίος πριν από δύο μήνες έγινε ενός.

Φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ κάνει θραύση στο TikTok – Δείχνει πώς προσπαθεί να ζήσει με 1,25 ευρώ μέχρι να πληρωθεί ξανά
@emilymcnern The way they look at each other melts my hearts every time 🤍 #grandparents #baby #special #fyp #love ♬ I Don’t Want to Miss a Thing – Madison Malone

Στα βίντεο, η γλυκιά προγιαγιά έχει στραμμένη όλη της την προσοχή στο αγοράκι, το οποίο δείχνει να λατρεύει το να βρίσκεται δίπλα της και να περνάει χρόνο μαζί της.

«Ο τρόπος που κοιτάει ο ένας τον άλλο, “λιώνει” την καρδιά μου κάθε φορά», εξομολογείται η μητέρα και εγγονή σε λεζάντα που έχει χρησιμοποιήσει σε μία από τις αναρτήσεις της.

Στο διασημότερο βίντεό της, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 χιλιάδες προβολές, το μωρό κάθεται στα πόδια της προγιαγιάς του, και χαρούμενο την παρακολουθεί να του διαβάζει ένα παιδικό παραμύθι.

@emilymcnern The smiles they put on each others faces is so magical 🫶🏼 #grandparents #baby #100 #special #fyp ♬ original sound – Benedetta Caretta

@emilymcnern Of course we had to have a little sing and dance with Brody’s cleaning toys 🧹😂 #grandparents #birthday #special #auntie #fyp ♬ Stargazing – Myles Smith

