Φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ κάνει θραύση στο TikTok – Δείχνει πώς προσπαθεί να ζήσει με 1,25 ευρώ μέχρι να πληρωθεί ξανά

  • Η Marikakii έγινε viral στο TikTok, παρουσιάζοντας την προσπάθειά της να επιβιώσει με μόλις 1,75 ευρώ μέχρι την επόμενη πληρωμή της, μέσω βίντεο που συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.
  • Το περιεχόμενό της προκάλεσε άμεση συγκίνηση και κύμα υποστήριξης, με δεκάδες χρήστες να της προσφέρουν χρήματα ή να την προσκαλούν για φαγητό στα σπίτια τους.
  • Η ίδια ξεκαθάρισε ότι ο σκοπός της δεν ήταν να ζητήσει βοήθεια, αλλά «να δείξει πώς επιβιώνεις με ένα ευρώ», τονίζοντας ότι εργάζεται σε τρεις δουλειές.
Εκατοντάδες νέοι στη χώρα μας προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια, κάνοντας μία, δύο, πολλές φορές και τρεις δουλειές, ενώ παράλληλα πασχίζουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις, με αρκετά άτομα να επικοινωνούν τις δυσκολίες που βιώνουν μέσω αναρτήσεων στα προφίλ που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία φοιτήτρια, πήρε την απόφαση πριν από λίγες μέρες, να δείξει μία πλευρά της καθημερινότητάς της στο TikTok, που πολλοί ενδεχομένως να ντρέπονταν να το κάνουν, και με το χιούμορ και την ειλικρίνειά της έχει γίνει viral.

Η Marikakii, η οποία, όπως μαρτυρά το προφίλ της στο TikTok, σπουδάζει στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, πριν από οκτώ μέρες, ανέβασε ένα νέο βίντεο στην πλατφόρμα, το οποίο έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας πάνω από 500 χιλιάδες προβολές, με τίτλο «Τι θα φάω για μεσημεριανό αφού έχω μείνει με 1,75 ευρώ».

Σε αυτό, την βλέπουμε να μαγειρεύει μακαρόνια, τα οποία συνόδευσε με φακές. Ανάμεσα σε άλλα, στο post της η tiktoker αναφέρει: «Δεν το πιστεύω ότι είναι 20 του μήνα και έχω μείνει με ένα ευρώ και 75 λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν λεφτά για φαγητό και πήρα τις φακές που τις είχα στο ψυγείο τρείς μέρες, τις ζέστανα, και επειδή αρνιόμουν να τις φάω σκέτες έκανα και μακαρόνια. Τις συνδύασα σαν μακαρόνια με κιμά. Εδώ αναρωτιέμαι τι κάνω με τη ζωή μου, που για άλλη μία φορά έχω μείνει με τόσα λεφτά… Θα σας έχω ενήμερους για να παίρνετε ιδέες σε περίπτωση φτώχειας!».

@siganakim Τι τύχη είναι αυτή που έχω 🍪#foru #foryou #foodies #whatieatinaday #marikakii ♬ πρωτότυπος ήχος – Μarikakii

Αυτό που ακολούθησε είναι άκρως συγκινητικό, καθώς δεκάδες άνθρωποι γέμισαν το βίντεο με σχόλια, στα οποία κάποιοι της πρότειναν να της στείλουν λεφτά, και κάποιοι άλλοι την προσκάλεσαν να πάει σπίτι τους για να φάει.

Μία μαμά δύο κοριτσιών, έγραψε: «Πού βρίσκεσαι; Ευχαρίστως να έρχεσαι κάθε μέρα να τρως μαζί μας!». Ένα άλλο σχόλιο αναφέρει: «Παιδάκι μου καλό, στείλε μου μήνυμα, να σου στείλω ό,τι χρειάζεσαι. Κάθε μήνα ό,τι μπορώ. Μην διστάζεις, στα δύσκολα όλοι ενωμένοι και κάθε βοήθεια για τα παιδιά μας. Βάλε box,δεν χρειάζεται να στείλεις την διεύθυνση σου».

Την αμέσως επόμενη μέρα η Marikakii δημοσίευσε ακόμα ένα βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο, στο οποίο αποκάλυψε ότι έχει μείνει με ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά, αφού χάλασε πενήντα λεπτά για να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό. Κάπως έτσι «γεννήθηκε» μία από τις πιο αληθινές σειρές βίντεο που έχουμε παρακολουθήσει στο ελληνικό TikTok.

@siganakim Τέτοιους φίλους να έχετε παιδιά ❣️#foru #foryou #foodies #whatieatinaday #marikakii ♬ πρωτότυπος ήχος – Μarikakii

«Το έκανα απλά για να δείξω πώς επιβιώνεις με ένα ευρώ»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις αναρτήσεις που έχει κάνει, στις οποίες μας δείχνει τι τρώει έχοντας μείνει με κάτι περισσότερο από ένα ευρώ, μέχρι να πληρωθεί ξανά, κοινοποίησε και ένα βίντεο στο οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματά του, απάντησε στα ελάχιστα αρνητικά σχόλια, και εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει.

«Πρώτα θέλω να ξεκινήσω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για τους ανθρώπους που πραγματικά με στήριξαν, μου έστειλαν πολύ όμορφα μηνύματα και γενικά είχαν τη διάθεση να βοηθήσουν. Πραγματικά δεν ανέβασα αυτά τα βίντεο για να ζητήσω βοήθεια, το έκανα απλά για να δείξω πώς επιβιώνεις με ένα ευρώ. Η αλήθεια είναι πως δεν πίστευα ότι θα δω τόσο όμορφα σχόλια και τόσο ωραία λόγια», είπε στην αρχή της δημοσίευσής της.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως: «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τα δύο-τρία σχόλια τα οποία έβγαλαν χολή και ήθελαν να δείξουν ότι ζητιανεύω ουσιαστικά και ότι ζητάω από εσάς βοήθεια.

Ειδικά όταν είδα τα σχόλια που έλεγαν “άσε το κινητό και πήγαινε να βρεις μία δουλειά” ή ρωτούσαν άμα έχω οικογένεια και άμα οι γονείς μου τα βλέπουν αυτά και δεν με στηρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι έχω λεφτά, απλά μου τελείωσαν. Κάνω τρεις δουλειές και δυστυχώς ή ευτυχώς, έχω και εγώ τα έξοδά μου. Οι γονείς μου εννοείται πως με στηρίζουν και εννοείται πως κάθε φορά που ξεμένω από λεφτά μου στέλνουν, απλά είναι επιλογή μου πλέον, να μην ζητάω την βοήθειά τους. Επέλεξα να ξοδέψω ή να επενδύσω κάπου τα χρήματά μου και θα υποστώ τις συνέπειες».

@siganakim Συνεχίστε να βοηθάτε και να έχετε τόσο καλή ψυχή ! Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τα σχόλια και ελπίζω να μοιράζεται αγάπη εκεί που το έχουν πραγματικά ανάγκη . Το βίντεο το έκανα για να μοιραστώ την εμπειρία μου αυτή μαζί σας και όχι για να σας ζητήσω χρήματα, εξάλλου πληρώνομαι σε λίγες μέρες !!!! #foru #foryou #marikakii #talk ♬ πρωτότυπος ήχος – Μarikakii

«Όσο για τα περιττά έξοδα που λέτε κάποιοι, νιώθω ότι μου αξίζει και γενικά μας αξίζει όταν κάνουμε τόσο κόπο, να ανταμείβουμε τον εαυτό μας και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε τα νύχια μας και να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας. Απλά, επειδή θεωρούμε πλέον λίγο ταμπού το να λέμε ότι είμαστε στενά οικονομικά, ήθελα λίγο να το μοιραστώ, να το βγάλω προς τα έξω, και είδα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είστε στο ίδιο επίπεδο που είμαι εγώ αυτή την στιγμή.

Μπορεί να μην κάνουμε τη ζωή που όλοι ονειρευόμαστε, μπορεί να μην έχουμε πάντα τις ευκαιρίες να κάνουμε αυτά που θέλουμε γιατί μας δυσκολεύει οικονομικά, αλλά εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω ότι απολαμβάνω τη ζωή μου, ακόμη και με αυτά τα λίγα που έχω!

Δεν θέλω λοιπόν να εστιάζετε στο ότι πεινάω και σας ζητάω βοήθεια και εννοείται πως εκτιμώ τα μηνύματα και εννοείται πως μου άρεσαν όλα αυτά που μου στείλατε. Απλά πραγματικά δεν το έκανα γι’ αυτό. Το έκανα για να δείξω ότι με τόσα χρήματα, όντως μπορείς να φτιάξεις κάτι και να φας. Ελπίζω να βοηθήσετε και κάποιον που πραγματικά το έχει ανάγκη και όχι εμένα, γιατί εγώ θα τη βρω τη λύση!», πρόσθεσε στο βίντεο.

@siganakim Another day another slay🤘🏻😚#foru #foryou #marikakii #foodies #whatieatinaday ♬ πρωτότυπος ήχος – Μarikakii

