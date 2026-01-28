Αδελφές Ράντη: Μίλησαν για τη διπλή μαστεκτομή που έκαναν την ίδια ημέρα – «Λυγίσαμε και οι δύο»

Για τη διπλή μαστεκτομή που έκαναν, μίλησαν η Βαλεντίνη και η Αγάθη Ράντη. Οι δύο αδελφές μίλησαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA και μεταξύ άλλων είπαν ότι χειρουργήθηκαν την ίδια ημέρα.

Οι δύο δημοσιογράφοι ανέφεραν πως είχαν στο πλευρό τους τη μητέρα τους σε κάθε στιγμή. «Στα 46 μας που είμαστε πια, είναι ο φάρος μας» είπαν χαρακτηριστικά.

Η Βαλεντίνη Ράντη ανέφερε αρχικά: «Μιλάμε για να δώσουμε όλη τη δύναμή μας και την ενέργειά μας σε γυναίκες που έχουν περάσει μία αντίστοιχη εμπειρία ή μπορεί να το σκέφτονται. Εμάς υπήρξε μια ένδειξη ότι στο μέλλον μπορεί κάτι να μην πάει καλά», με την Αγάθη να συμπληρώνει:

«Είχα εκτεταμένες βλάβες στον μαστό, από εμένα ξεκίνησε η ιστορία. Ο γιατρός είπε ότι όλα αυτά στο μέλλον μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι κακό».

«Κάναμε διπλή μαστεκτομή και αποκατάσταση στις 3 Δεκεμβρίου. 5,5 ώρες μπήκαμε στο χειρουργείο η κάθε μία μας, την ίδια ημέρα. Πρώτα μπήκε η Αγάθη και μετά εγώ», πρόσθεσε η Βαλεντίνη και η αδερφή της τόνισε: «Λυγίσαμε και οι δύο».