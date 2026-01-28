Ιράν: Ο ΥΠΕΞ λέει ότι δεν ζήτησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Διπλωματικό παρασκήνιο

Σύνοψη από το

  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ ούτε ζητάει διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως συνομιλίες μπορούν να γίνουν μόνο χωρίς απειλές και υπερβολικές απαιτήσεις.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι άλλη μία «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, ενώ επανέλαβε προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές ούτε να επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τις ΗΠΑ να επιλύσουν «μία-μία» τις διαφωνίες τους με το Ιράν και επανέλαβε πως η Τουρκία αντιτίθεται σε ξένη επέμβαση ή επίθεση στο Ιράν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν
Φωτογραφία: Reuters

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες ούτε ζητάει διαπραγματεύσεις, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι άλλη μία «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, προσθέτοντας όμως πως ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει και επαναλαμβάνοντας προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές ούτε να επανεκκινήσει το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπρόσθετα στρατιωτικά στοιχεία στον Κόλπο μετά τις διαδηλώσεις στο Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα που οδήγησαν στην πιο αιματηρή καταστολή στη χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 με θανάτους και συλλήψεις χιλιάδων ανθρώπων.

«Δεν υπήρξε επαφή μεταξύ εμού και του Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες και κανένα αίτημα για διαπραγματεύσεις δεν έγινε από εμάς», δήλωσε ο Αραγτσί στα κρατικά ΜΜΕ, προσθέτοντας πως διάφοροι μεσολαβητές «διεξάγουν διαβουλεύσεις» και βρίσκονται σε επαφή με την Τεχεράνη.

«Η στάση μας είναι σαφής, διαπραγματεύσεις δεν θα προχωρήσουν με απειλές και συνομιλίες μπορούν να γίνουν μόνο όταν δεν θα υπάρχουν πλέον απειλές και υπερβολικές απαιτήσεις», τόνισε.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες, Τρίτη, στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι η Τεχεράνη καλωσορίζει κάθε διαδικασία, εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, που αποτρέπει τον πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να επιλύσουν «μία-μία» τις διαφωνίες τους με το Ιράν παρά μέσω συνολικής συμφωνίας και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως η Τουρκία αντιτίθεται σε ξένη επέμβαση ή επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι θα ήταν «λάθος να ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος».

«Η συμβουλή μου προς τους Αμερικανούς φίλους είναι πάντα η εξής: κλείστε τους φακέλους με τους Ιρανούς έναν-έναν. Ξεκινήστε με το πυρηνικό πρόγραμμα, κλείστε το, μετά το άλλο, μετά το άλλο», είπε ο Φιντάν.

«Αν τα βάλετε όλα σαν πακέτο, θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς φίλους μας να το χωνέψουν», είπε. «Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ταπεινωτικό γι’ αυτούς. Θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί, όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και στην ηγεσία».

Τον Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης –το οποίο η ίδια λέει πως είναι για ειρηνικούς σκοπούς– δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με το Ιράν, έχει πει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει τόσο με Αμερικανούς όσο και με Ιρανούς αξιωματούχους. Η Άγκυρα έχει πει πως πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να χειριστεί τα εσωτερικά θέματά της μόνη της, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση θα υπερέβαινε την ικανότητα της περιοχής να τη διαχειριστεί αυτή τη χρονική περίοδο.

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ιράν.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ

