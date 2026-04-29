Δείτε την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Μητσοτάκης- Υπουργικό Συμβούλιο

Η εισήγηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου

Τα επτά θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

  • Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη της Εθνικής Στρατηγικής για τον Περιφερειακό και Τοπικό Σχεδιασμό,
  • Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών Υπουργείου Δικαιοσύνης: α) Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών, β) Μέτρα για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1069,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας,
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και περί εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 5293/2026 περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την εξέλιξη της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα,
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης των πεπραγμένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έτος 2025.

Η εισήγηση Πιερρακάκη – Κυρανάκη για τα Τέμπη

Η πρόταση των Κυριάκου Πιερρακάκη και Κωνσταντίνου Κυρανάκη σχετικά με τα Τέμπη  προβλέπει ότι το Δημόσιο θα παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, αλλά και από τη συνέχιση όσων έχουν ήδη ασκηθεί, σε υποθέσεις που αφορούν αποζημιώσεις  για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με στόχο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι οικογένειες των θυμάτων μέσα από μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες.

Στην πράξη, η ρύθμιση αφορά σε εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

