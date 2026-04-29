Φάμελλος: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει το κράτος δικαίου, τη Δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες Αρχές

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

Πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο τις υποθέσεις των Τεμπών, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Τήρηση Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των Κρατών Μελών (Monitoring Committee) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε τα ζητήματα της υποβάθμισης του Κράτους Δικαίου και των Ανεξάρτητων Αρχών, της παραβίασης του Συντάγματος, των παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη και της μη προστασίας των Ατομικών Δικαιωμάτων.

Αφού τόνισε τη στήριξη του κόμματος και τον πολύ σημαντικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποθέσεις αυτές «με στημένες Εξεταστικές Επιτροπές, κρυπτόμενη πίσω από το άρθρο 86 και με επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ενώ αναφέρθηκε στην παραβίαση από τη ΝΔ των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη χορήγηση ασύλου, αλλά και στην επίθεση στον Συνήγορο του Πολίτη μετά το τραγικό ναυάγιο της Πύλου.

Ανέδειξε, επίσης, την επιμονή της κυβέρνησης να αποφεύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη λογοδοσία, ενώ επεσήμανε τα μεγάλα ζητήματα του ελλιπούς ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, της συγκέντρωσης των Μέσων Ενημέρωσης, των πιέσεων εκφοβισμού κατά δημοσιογράφων, της έλλειψης διαφάνειας και ισοτιμίας στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και της υποβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει έντονες ανησυχίες για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, όμως τίποτα δεν βελτιώνεται με αυτή την κυβέρνηση» τόνισε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καταθέτοντας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως η αλλαγή του άρθρου 86, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Ηλείας, γραμματέας της ΚΟ και τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Κορίνθου, τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αν. μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αρκαδίας και τομεάρχης Δικαιοσύνης Γιώργος Παπαηλιού.

