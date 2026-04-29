Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

5χρονος Θεσσαλονίκη
Πηγή: ΕΡΤ

Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα του 5χρονου αγοριού που έμεινε χθες μόνο του στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη, και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο από το μπαλκόνι του διαμερίσματος 6ου ορόφου πολυκατοικίας, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί η 25χρονη, ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και ήρε την κράτησή της. Η ίδια διώκεται για έκθεση ανηλίκου, σύμφωνα με την κατηγορία που απήγγειλε εις βάρος της η εισαγγελέας πρωτοδικών.

Προανακριτικά, η 25χρονη κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε για λίγη ώρα από το σπίτι προκειμένου να επισκεφθεί κάποιον γιατρό, έχοντας ειδοποιήσει προηγουμένως γυναίκα για να προσέξει τον ανήλικο- ωστόσο αυτή δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα ο γιος της να μείνει μόνος.

Επί σχεδόν μία ώρα, ο ανήλικος εκτόξευε διάφορα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, όπως πέτρες, ηλεκτρική σκούπα, κουβά με σφουγγαρίστρα, τράπουλα, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα από την ταράτσα της πολυκατοικίας, καθώς η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη.

Προσεγγίζοντας το παιδί κι εξασφαλίζοντας την σωματική του ακεραιότητα κατάφεραν να σταματήσουν τη δράση του, από την οποία, πάντως, δεν προέκυψε τραυματισμός. Η μητέρα του προσήχθη στο τμήμα, όταν επέστρεφε στο σπίτι, και τελικά συνελήφθη. Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

