«Χάρτινος πύργος» στο Διάστημα: Γιατί η χαμηλή τροχιά της Γης μπορεί να καταρρεύσει μέσα σε μόλις 2,8 ημέρες

Μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι εάν οι χειριστές δορυφόρων χάσουν ξαφνικά τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαταραχής, μια καταστροφική σύγκρουση σε τροχιά θα μπορούσε να συμβεί σε μόλις 2.8 ημέρες.

Μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα δεν χρειάζεται να διαλύσει απευθείας τους δορυφόρους για να προκαλέσει κρίση σε τροχιά. Μπορεί απλώς να διακόψει τον εντοπισμό, τις εντολές και τους ελιγμούς αποφυγής που κρατούν υπό έλεγχο το σημερινό πολυσύχναστο δορυφορικό περιβάλλον.

Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται καθώς η χαμηλή τροχιά της Γης γεμίζει με «μέγα-αστερισμούς» (mega constellations), μεγάλα δίκτυα δορυφόρων που εκτοξεύονται και αντικαθίστανται σε ταχείς κύκλους.

Αυτά τα σκάφη υποστηρίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τις επικοινωνίες, την παρακολούθηση του καιρού, την πλοήγηση και άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, προσθέτουν συνωστισμό σε μια τροχιακή περιοχή όπου τα αντικείμενα ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου 27.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Μια νέα μελέτη υπό την καθοδήγηση της Sarah Thiele, η οποία ξεκίνησε την εργασία ως διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και τώρα βρίσκεται στο Πρίνστον, επιχειρεί να μετρήσει πόσο εύθραυστο έχει γίνει αυτό το σύστημα.

Η μελέτη εισάγει έναν δείκτη που ονομάζεται «Ρολόι CRASH» (Collision Realization And Significant Harm – Πραγματοποίηση Σύγκρουσης και Σημαντική Βλάβη), ο οποίος εκτιμά πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να συμβεί μια σοβαρή σύγκρουση, εάν οι δορυφόροι δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν ελιγμούς ή εάν οι χειριστές έχαναν την αξιόπιστη γνώση για το πού βρίσκονται τα αντικείμενα.

Το αποτέλεσμα είναι ανησυχητικό. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους καταλόγους δορυφόρων του Ιουνίου 2025, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι αν οι χειριστές έχαναν τη δυνατότητα να στέλνουν εντολές για ελιγμούς αποφυγής, μια καταστροφική σύγκρουση θα μπορούσε να συμβεί σε περίπου 2.8 ημέρες.

Μια ευρύτερη εκδοχή του Ρολογιού CRASH, βασισμένη στις αλληλεπιδράσεις όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στο διάστημα, έδωσε 5,5 ημέρες. Το 2018, πριν από τη ραγδαία επέκταση των μέγα-αστερισμών, η τιμή αυτή ήταν 164 ημέρες.

Οι ηλιακές καταιγίδες ως συστημική απειλή

Οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη δεν κινούνται απλώς σε σταθερές διαδρομές. Εξαρτώνται από τη διατήρηση θέσης (station keeping), τις ενημερώσεις εντοπισμού και τους ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση της SpaceX που αναφέρεται στη μελέτη, οι δορυφόροι Starlink πραγματοποίησαν 144.404 ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2024 και 31ης Μαΐου 2025.

Αυτό αντιστοιχεί σε έναν μέσο όρο 41 ελιγμών ανά δορυφόρο ετησίως, ή έναν ελιγμό αποφυγής κάθε 1,8 λεπτά σε ολόκληρο το δίκτυο Starlink. Κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής ηλιακής καταιγίδας, αυτό το προσεκτικά διαχειριζόμενο σύστημα μπορεί να γίνει δυσκολότερο στον έλεγχο. Οι ηλιακές καταιγίδες θερμαίνουν την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, αναγκάζοντάς την να διογκωθεί.

Αυτό αυξάνει την οπισθέλκουσα (τριβή) στους δορυφόρους, απομακρύνει τα διαστημόπλοια από τις προβλεπόμενες τροχιές τους, αναγκάζει τους χειριστές να καταναλώνουν καύσιμα για να διατηρήσουν το ύψος τους και καθιστά τις προβλέψεις τροχιάς λιγότερο αξιόπιστες.

Η «Καταιγίδα Gannon» του Μαΐου 2024 έδειξε πόσο ανατρεπτικό μπορεί να είναι αυτό. Σχεδόν οι μισοί από όλους τους ενεργούς δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά έκαναν ελιγμούς λόγω της αυξημένης ατμοσφαιρικής τριβής.

Η μελέτη σημειώνει ότι ο εκτεταμένος επαναπροσδιορισμός θέσης, σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη τριβή, κατέστησε την εκτίμηση κινδύνου σύγκρουσης κατά τη διάρκεια και μετά την καταιγίδα πολύ δυσκολότερη.

Ο κίνδυνος μεγαλώνει εάν μια καταιγίδα διαταράξει επίσης την πλοήγηση, τις επικοινωνίες ή τον έλεγχο από το έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, οι δορυφόροι μπορεί να είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν, ακριβώς τη στιγμή που γίνονται λιγότερο ικανοί να ανταποκριθούν.

Το σύνδρομο Κέσλερ (Kessler syndrome) είναι η πιο γνωστή εκδοχή αυτού του είδους καταστροφής, όπου αλυσιδωτές συγκρούσεις γεμίζουν την τροχιά με συντρίμμια, καθιστώντας τελικά εξαιρετικά δύσκολη την ασφαλή εκτόξευση ή λειτουργία διαστημοπλοίων.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης θα χρειαζόταν χρόνια ή δεκαετίες για να ξεδιπλωθεί πλήρως. Για να τονίσουν τον πολύ πιο άμεσο κίνδυνο, οι ερευνητές εισήγαγαν έναν νέο δείκτη που ονομάζεται «Ρολόι CRASH» (Collision Realization and Significant Harm), ο οποίος εκτιμά πόσο γρήγορα θα μπορούσε να καταστεί δυνατή μια μεγάλη σύγκρουση που θα παρήγαγε συντρίμμια, εάν διακοπτόταν ο ενεργός έλεγχος και ο συντονισμός των δορυφόρων.

Ακόμα και μία σύγκρουση υψηλής ταχύτητας μπορεί να έχει διαρκείς συνέπειες. Η πρόσκρουση μεταξύ μεγάλων αντικειμένων μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες θραύσματα, καθένα από τα οποία μετατρέπεται σε έναν επιπλέον κίνδυνο.

Το σημερινό περιβάλλον διαστημικών σκουπιδιών εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αντιδορυφορική δοκιμή της Κίνας το 2007 με τον Fengyun 1C και τη σύγκρουση του 2009 μεταξύ του Iridium 33 και του Kosmos 2251.

Η νέα μελέτη διαπιστώνει ότι τα πιο πυκνοκατοικημένα τμήματα των σημερινών δορυφορικών δικτύων προκαλούν πλέον ιδιαίτερη ανησυχία. Το κύριο κέλυφος του Starlink, σε ύψος περίπου 550 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, φτάνει σε πυκνότητες που είναι πάνω από μία τάξη μεγέθους υψηλότερες από τη μέγιστη πυκνότητα των εντοπισμένων συντριμμιών κοντά στα 800 χιλιόμετρα.

Ένα διαρκώς συρρικνούμενο περιθώριο σφάλματος

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σε ολόκληρη τη χαμηλή τροχιά της Γης, σημειώνονται προσεγγίσεις σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιομέτρου κάθε 36 δευτερόλεπτα. Συναντήσεις που αφορούν τουλάχιστον έναν δορυφόρο συμβαίνουν περίπου κάθε 41 δευτερόλεπτα, ενώ εκείνες που περιλαμβάνουν έναν δορυφόρο Starlink και ένα άλλο διαστημικό αντικείμενο συμβαίνουν περίπου κάθε 47 δευτερόλεπτα.

Γιατί μία και μόνο σύγκρουση έχει σημασία

Μια κοντινή προσέγγιση δεν είναι το ίδιο με μια σύγκρουση. Οι χειριστές σταθμίζουν την απόσταση, την αβεβαιότητα, το μέγεθος του αντικειμένου και την πιθανότητα σύγκρουσης προτού αποφασίσουν αν θα μετακινήσουν έναν δορυφόρο.

Παρόλα αυτά, η συχνότητα αυτών των συναντήσεων δείχνει πόσο εξαρτημένη έχει γίνει η τροχιά από τον γρήγορο, ακριβή και συντονισμένο έλεγχο. Οι μεγάλες ηλιακές καταιγίδες είναι σπάνιες, αλλά δεν είναι υποθετικές.

Η «Καταιγίδα Gannon» του Μαΐου 2024 ήταν η ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα των τελευταίων δεκαετιών. Το «Συμβάν Κάρινγκτον» (Carrington Event) του Σεπτεμβρίου 1859 ήταν τουλάχιστον δύο φορές πιο έντονο, σύμφωνα με τη μελέτη, και περιλάμβανε δύο ισχυρές καταιγίδες μέσα σε λίγες ημέρες.

Αν μια καταιγίδα κλίμακας Κάρινγκτον συνέβαινε σήμερα, θα έπληττε έναν κόσμο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους δορυφόρους για τις επικοινωνίες, τον συγχρονισμό, την παρατήρηση της Γης, την πρόγνωση του καιρού, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την απόκριση σε καταστροφές, τα χρηματοοικονομικά και την πλοήγηση.

Θα χτυπούσε επίσης ένα τροχιακό περιβάλλον πολύ πιο πολυσύχναστο από ό,τι ήταν ακόμη και πριν από μια δεκαετία. Πέρα από τον κίνδυνο σύγκρουσης, οι μέγα-αστερισμοί συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία συντριμμιών, σε κινδύνους κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, σε παρεμβολές στην αστρονομία και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η μελέτη δεν απαιτεί την κατάργηση των δορυφόρων, αλλά υπογραμμίζει μια κρίσιμη ευπάθεια. Η χαμηλή τροχιά της Γης βασίζεται πλέον σε συνεχή, ακριβή έλεγχο, και εάν αυτός ο έλεγχος διαταραχθεί, το χρονικό παράθυρο για την αποτροπή μιας μεγάλης σύγκρουσης θα μπορούσε να είναι μόλις λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το SciTechDaily, το σημερινό σύστημα περιγράφεται ως ένα «χάρτινο κάστρο» (House of Cards), όπου η απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής καταιγίδας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή μέσα σε μόλις 2.8 ημέρες.