«Χάρτινος πύργος» στο Διάστημα: Γιατί η χαμηλή τροχιά της Γης μπορεί να καταρρεύσει μέσα σε μόλις 2,8 ημέρες

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels

Μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι εάν οι χειριστές δορυφόρων χάσουν ξαφνικά τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαταραχής, μια καταστροφική σύγκρουση σε τροχιά θα μπορούσε να συμβεί σε μόλις 2.8 ημέρες.

Στα ίχνη του πιο ισχυρού νετρίνου που έχει εντοπιστεί ποτέ – Η απροσδόκητη κοσμική πηγή που προβληματίζει τους επιστήμονες

Μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα δεν χρειάζεται να διαλύσει απευθείας τους δορυφόρους για να προκαλέσει κρίση σε τροχιά. Μπορεί απλώς να διακόψει τον εντοπισμό, τις εντολές και τους ελιγμούς αποφυγής που κρατούν υπό έλεγχο το σημερινό πολυσύχναστο δορυφορικό περιβάλλον.

Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται καθώς η χαμηλή τροχιά της Γης γεμίζει με «μέγα-αστερισμούς» (mega constellations), μεγάλα δίκτυα δορυφόρων που εκτοξεύονται και αντικαθίστανται σε ταχείς κύκλους.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει μια κρυφή δομή στο εσωτερικό του πυρήνα της Γης

Αυτά τα σκάφη υποστηρίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τις επικοινωνίες, την παρακολούθηση του καιρού, την πλοήγηση και άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, προσθέτουν συνωστισμό σε μια τροχιακή περιοχή όπου τα αντικείμενα ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου 27.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Μια νέα μελέτη υπό την καθοδήγηση της Sarah Thiele, η οποία ξεκίνησε την εργασία ως διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και τώρα βρίσκεται στο Πρίνστον, επιχειρεί να μετρήσει πόσο εύθραυστο έχει γίνει αυτό το σύστημα.

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι κρυφές δυνάμεις παραμορφώνουν τη Γη βαθιά κάτω από την επιφάνειά της

Η μελέτη εισάγει έναν δείκτη που ονομάζεται «Ρολόι CRASH» (Collision Realization And Significant Harm – Πραγματοποίηση Σύγκρουσης και Σημαντική Βλάβη), ο οποίος εκτιμά πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να συμβεί μια σοβαρή σύγκρουση, εάν οι δορυφόροι δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν ελιγμούς ή εάν οι χειριστές έχαναν την αξιόπιστη γνώση για το πού βρίσκονται τα αντικείμενα.

Τροχιές των δορυφόρων Starlink τον Φεβρουάριο του 2024. Πηγή: NASA Scientific Visualization Studio
Τροχιές των δορυφόρων Starlink τον Φεβρουάριο του 2024. Πηγή: NASA Scientific Visualization
Studio

Το αποτέλεσμα είναι ανησυχητικό. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους καταλόγους δορυφόρων του Ιουνίου 2025, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι αν οι χειριστές έχαναν τη δυνατότητα να στέλνουν εντολές για ελιγμούς αποφυγής, μια καταστροφική σύγκρουση θα μπορούσε να συμβεί σε περίπου 2.8 ημέρες.

Μια ευρύτερη εκδοχή του Ρολογιού CRASH, βασισμένη στις αλληλεπιδράσεις όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στο διάστημα, έδωσε 5,5 ημέρες. Το 2018, πριν από τη ραγδαία επέκταση των μέγα-αστερισμών, η τιμή αυτή ήταν 164 ημέρες.

Οι ηλιακές καταιγίδες ως συστημική απειλή

Οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη δεν κινούνται απλώς σε σταθερές διαδρομές. Εξαρτώνται από τη διατήρηση θέσης (station keeping), τις ενημερώσεις εντοπισμού και τους ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση της SpaceX που αναφέρεται στη μελέτη, οι δορυφόροι Starlink πραγματοποίησαν 144.404 ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2024 και 31ης Μαΐου 2025.

Αυτό αντιστοιχεί σε έναν μέσο όρο 41 ελιγμών ανά δορυφόρο ετησίως, ή έναν ελιγμό αποφυγής κάθε 1,8 λεπτά σε ολόκληρο το δίκτυο Starlink. Κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής ηλιακής καταιγίδας, αυτό το προσεκτικά διαχειριζόμενο σύστημα μπορεί να γίνει δυσκολότερο στον έλεγχο. Οι ηλιακές καταιγίδες θερμαίνουν την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, αναγκάζοντάς την να διογκωθεί.

Αυτό αυξάνει την οπισθέλκουσα (τριβή) στους δορυφόρους, απομακρύνει τα διαστημόπλοια από τις προβλεπόμενες τροχιές τους, αναγκάζει τους χειριστές να καταναλώνουν καύσιμα για να διατηρήσουν το ύψος τους και καθιστά τις προβλέψεις τροχιάς λιγότερο αξιόπιστες.

Η «Καταιγίδα Gannon» του Μαΐου 2024 έδειξε πόσο ανατρεπτικό μπορεί να είναι αυτό. Σχεδόν οι μισοί από όλους τους ενεργούς δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά έκαναν ελιγμούς λόγω της αυξημένης ατμοσφαιρικής τριβής.

Η μελέτη σημειώνει ότι ο εκτεταμένος επαναπροσδιορισμός θέσης, σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη τριβή, κατέστησε την εκτίμηση κινδύνου σύγκρουσης κατά τη διάρκεια και μετά την καταιγίδα πολύ δυσκολότερη.

Ο κίνδυνος μεγαλώνει εάν μια καταιγίδα διαταράξει επίσης την πλοήγηση, τις επικοινωνίες ή τον έλεγχο από το έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, οι δορυφόροι μπορεί να είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν, ακριβώς τη στιγμή που γίνονται λιγότερο ικανοί να ανταποκριθούν.

Το σύνδρομο Κέσλερ (Kessler syndrome) είναι η πιο γνωστή εκδοχή αυτού του είδους καταστροφής, όπου αλυσιδωτές συγκρούσεις γεμίζουν την τροχιά με συντρίμμια, καθιστώντας τελικά εξαιρετικά δύσκολη την ασφαλή εκτόξευση ή λειτουργία διαστημοπλοίων.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης θα χρειαζόταν χρόνια ή δεκαετίες για να ξεδιπλωθεί πλήρως. Για να τονίσουν τον πολύ πιο άμεσο κίνδυνο, οι ερευνητές εισήγαγαν έναν νέο δείκτη που ονομάζεται «Ρολόι CRASH» (Collision Realization and Significant Harm), ο οποίος εκτιμά πόσο γρήγορα θα μπορούσε να καταστεί δυνατή μια μεγάλη σύγκρουση που θα παρήγαγε συντρίμμια, εάν διακοπτόταν ο ενεργός έλεγχος και ο συντονισμός των δορυφόρων.

Ακόμα και μία σύγκρουση υψηλής ταχύτητας μπορεί να έχει διαρκείς συνέπειες. Η πρόσκρουση μεταξύ μεγάλων αντικειμένων μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες θραύσματα, καθένα από τα οποία μετατρέπεται σε έναν επιπλέον κίνδυνο.

Το σημερινό περιβάλλον διαστημικών σκουπιδιών εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αντιδορυφορική δοκιμή της Κίνας το 2007 με τον Fengyun 1C και τη σύγκρουση του 2009 μεταξύ του Iridium 33 και του Kosmos 2251.

Η νέα μελέτη διαπιστώνει ότι τα πιο πυκνοκατοικημένα τμήματα των σημερινών δορυφορικών δικτύων προκαλούν πλέον ιδιαίτερη ανησυχία. Το κύριο κέλυφος του Starlink, σε ύψος περίπου 550 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, φτάνει σε πυκνότητες που είναι πάνω από μία τάξη μεγέθους υψηλότερες από τη μέγιστη πυκνότητα των εντοπισμένων συντριμμιών κοντά στα 800 χιλιόμετρα.

Ένα διαρκώς συρρικνούμενο περιθώριο σφάλματος

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σε ολόκληρη τη χαμηλή τροχιά της Γης, σημειώνονται προσεγγίσεις σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιομέτρου κάθε 36 δευτερόλεπτα. Συναντήσεις που αφορούν τουλάχιστον έναν δορυφόρο συμβαίνουν περίπου κάθε 41 δευτερόλεπτα, ενώ εκείνες που περιλαμβάνουν έναν δορυφόρο Starlink και ένα άλλο διαστημικό αντικείμενο συμβαίνουν περίπου κάθε 47 δευτερόλεπτα.

Γιατί μία και μόνο σύγκρουση έχει σημασία

Μια κοντινή προσέγγιση δεν είναι το ίδιο με μια σύγκρουση. Οι χειριστές σταθμίζουν την απόσταση, την αβεβαιότητα, το μέγεθος του αντικειμένου και την πιθανότητα σύγκρουσης προτού αποφασίσουν αν θα μετακινήσουν έναν δορυφόρο.

Παρόλα αυτά, η συχνότητα αυτών των συναντήσεων δείχνει πόσο εξαρτημένη έχει γίνει η τροχιά από τον γρήγορο, ακριβή και συντονισμένο έλεγχο. Οι μεγάλες ηλιακές καταιγίδες είναι σπάνιες, αλλά δεν είναι υποθετικές.

Η «Καταιγίδα Gannon» του Μαΐου 2024 ήταν η ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα των τελευταίων δεκαετιών. Το «Συμβάν Κάρινγκτον» (Carrington Event) του Σεπτεμβρίου 1859 ήταν τουλάχιστον δύο φορές πιο έντονο, σύμφωνα με τη μελέτη, και περιλάμβανε δύο ισχυρές καταιγίδες μέσα σε λίγες ημέρες.

Αν μια καταιγίδα κλίμακας Κάρινγκτον συνέβαινε σήμερα, θα έπληττε έναν κόσμο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους δορυφόρους για τις επικοινωνίες, τον συγχρονισμό, την παρατήρηση της Γης, την πρόγνωση του καιρού, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την απόκριση σε καταστροφές, τα χρηματοοικονομικά και την πλοήγηση.

Θα χτυπούσε επίσης ένα τροχιακό περιβάλλον πολύ πιο πολυσύχναστο από ό,τι ήταν ακόμη και πριν από μια δεκαετία.  Πέρα από τον κίνδυνο σύγκρουσης, οι μέγα-αστερισμοί συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία συντριμμιών, σε κινδύνους κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, σε παρεμβολές στην αστρονομία και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η μελέτη δεν απαιτεί την κατάργηση των δορυφόρων, αλλά υπογραμμίζει μια κρίσιμη ευπάθεια. Η χαμηλή τροχιά της Γης βασίζεται πλέον σε συνεχή, ακριβή έλεγχο, και εάν αυτός ο έλεγχος διαταραχθεί, το χρονικό παράθυρο για την αποτροπή μιας μεγάλης σύγκρουσης θα μπορούσε να είναι μόλις λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το SciTechDaily, το σημερινό σύστημα περιγράφεται ως ένα «χάρτινο κάστρο» (House of Cards), όπου η απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής καταιγίδας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή μέσα σε μόλις 2.8 ημέρες.

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης πέντε καλλυντικών προϊόντων 

Ρύθμιση για το clawback μετά τη συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη

Επιδόματα και παροχές Απριλίου 2026: Το απόγευμα η πίστωσή τους από τον ΟΠΕΚΑ – Οι δικαιούχοι

Ετήσια Κανονική Άδεια και αποδοχές: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ – Ποιους αφορά

Η γέννηση αστέρων σταματά 40.000 έτη φωτός μακριά από τον πυρήνα του Γαλαξία μας – Οι αστρονόμοι δεν γνωρίζουν τον λόγο

Πρωτοφανής θερμή εισβολή στην Ανταρκτική μέσα στον χειμώνα – Τι σηματοδοτεί για τις επόμενες δεκαετίες
08:06 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ανακαλύφθηκε ο τάφος του «Χρυσού Άνδρα»: Τα μυστικά και η σημασία του

Αρχαιολόγοι στο δυτικό Καζακστάν έφεραν στο φως έναν πλούσια διακοσμημένο τάφο που προκαλεί πα...
23:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ποιος ήταν τελικά ο Πόντιος Πιλάτος; Η επιγραφή που λύνει ένα μεγάλο μυστήριο για τον τρόπο λειτουργίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Μια ακαδημαϊκή μελέτη αναλύει αρχαίες πηγές και την περίφημη «Λίθο του Πιλάτου» για να επιλύσε...
19:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Το μυστήριο του χρόνου: Η «παράξενη Φυσική» που ενώνει τη βαρύτητα με τον κβαντικό κόσμο

Υπάρχουν κρυφές συνδέσεις ανάμεσα σε μερικά από τα πιο μυστηριώδη φαινόμενα της σύγχρονης φυσι...
15:02 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Νέα μελέτη ανοίγει τον δρόμο για διαστρικά ταξίδια στον Άλφα του Κενταύρου σε μόλις 20 χρόνια

Το πλησιέστερο αστρικό σύστημα στο δικό μας, ο Άλφα του Κενταύρου, απέχει πάνω από τέσσερα έτη...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς