Αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν στην Τερμησσό περιλαμβάνουν μια διακήρυξη ανεξαρτησίας και ένα κείμενο χρησμού

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ερευνητές στην αρχαία πόλη της Τερμησσού στην Αττάλεια, στη νοτιοδυτική Τουρκία, ταυτοποίησαν δύο σημαντικές επιγραφές που ρίχνουν νέο φως στην πολιτική ταυτότητα και την τελετουργική ζωή της πόλης.

Η μία φαίνεται να διακηρύσσει την ανεξαρτησία της Τερμησσού, ενώ η άλλη παραπέμπει σε μια αρχαία μορφή μαντείας στην οποία χρησιμοποιούνταν αστράγαλοι ζώων ως ζάρια.

Μια επίσημη «υποδοχή» στην είσοδο της ελεύθερης πόλης

Τα ευρήματα προέρχονται από συνεχιζόμενες μελέτες στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου του Όρους Γκιουλούκ (Güllük), ενός από τα πιο εντυπωσιακά αρχαιολογικά τοπία στην ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στο Πρακτορείο Anadolu, ο διευθυντής των ανασκαφών Καθηγητής Δρ. Μουσταφά Κοτσάκ (Mustafa Koçak) από το Πανεπιστήμιο Bilim της Αττάλειας, δήλωσε ότι η επιγραφή που αποκρυπτογραφήθηκε πρόσφατα βρισκόταν κάποτε στην είσοδο της πόλης και δήλωνε ξεκάθαρα το καθεστώς της Τερμησσού σε όσους έφταναν στον ορεινό οικισμό.

Η επιγραφή, η οποία εντοπίστηκε σε ένα έντονα διαβρωμένο τμήμα κοντά σε μια γκρεμισμένη πύλη, έγινε ευανάγνωστη μέσω ψηφιακής μοντελοποίησης και σύγχρονων μεθόδων τεκμηρίωσης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περιλαμβάνει μια φράση που μπορεί να μεταφραστεί ως:

“Είθε τα δικαιώματα των ανεξάρτητων Τερμησσέων να διαρκέσουν για πάντα”.

Μια διακήρυξη χαραγμένη στην πύλη της πόλης: Το «μανιφέστο» της ελευθερίας

Για μια πόλη που είναι ήδη διάσημη για την αντίστασή της στον Μέγα Αλέξανδρο, το μήνυμα αυτό δεν αποτελεί μια μικρή λεπτομέρεια. Δίνει γραπτή μορφή σε κάτι που η Τερμησσός ενσάρκωνε από καιρό στην πέτρα: Μια κοινότητα με βαθιά επίγνωση της αυτονομίας της, της αμυντικής της ισχύος και της θέσης της ανάμεσα στα τραχιά υψίπεδα της αρχαίας Πισιδίας.

Η Τερμησσός δεν υπήρξε ποτέ μια συνηθισμένη πόλη.

Χτισμένη σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους και πυκνό ορεινό ανάγλυφο, έλεγχε μια φυσικά οχυρωμένη τοποθεσία βορειοδυτικά της σημερινής Αττάλειας.

Οι αρχαίες πηγές περιγράφουν την αποτυχημένη προσπάθεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου να καταλάβει την πόλη το 333 π.Χ., μια στιγμή που βοήθησε στη διαμόρφωση της μετέπειτα φήμης της ως ενός σχεδόν απόρθητου ορεινού οχυρού.

Μια πολιτική δήλωση σε κοινή θέα: Το μήνυμα των τειχών

Η νεοανακαλυφθείσα επιγραφή προσθέτει μια άμεση πολιτική φωνή σε αυτή τη φήμη. Αντί να είναι κρυμμένη μέσα σε ένα ιερό ή ένα διοικητικό κτίριο, τοποθετήθηκε στην είσοδο. Όποιος περνούσε από την πύλη θα ερχόταν αντιμέτωπος όχι μόνο με τείχη και πύργους, αλλά και με μια πολιτική δήλωση.

Ο Κοτσάκ δήλωσε στο Πρακτορείο Anadolu ότι η επιγραφή δείχνει πώς η Τερμησσός διακήρυσσε την ανεξαρτησία της στους επισκέπτες που εισέρχονταν στην πόλη. Σημείωσε επίσης ότι τα σχέδια αποκατάστασης της κατεστραμμένης πύλης συγκαταλέγονται στους μακροπρόθεσμους στόχους της ανασκαφικής ομάδας.

Η πύλη φαίνεται τώρα ότι ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό πέρασμα. Ήταν ένα κατώφλι όπου το τοπίο, η αρχιτεκτονική και η πολιτική μνήμη συνεργάζονταν.

Το μήνυμα ήταν λιτό, αλλά ισχυρό: αυτή ήταν η πόλη των ανεξάρτητων Τερμησσέων.

Αστραγαλομαντεία: Το παιχνίδι της μοίρας με αρχαία «ζάρια»

Η δεύτερη επιγραφή παραπέμπει σε μια διαφορετική πλευρά της καθημερινής ζωής στην Τερμησσό.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν επίσης μια επιγραφή χρησμού ή μαντείας που συνδέεται με τη χρήση αστραγάλων, μικρών οστών από τις κλειδώσεις των ποδιών, κυρίως προβάτων ή αιγών, τα οποία ρίχνονταν σαν ζάρια στην αρχαιότητα.

Ο Καθηγητής Δρ. Φατίχ Ονούρ (Fatih Onur) από το Τμήμα Αρχαίων Γλωσσών και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου Akdeniz δήλωσε στο Πρακτορείο Ανατολή ότι τέτοια συστήματα μπορούσαν να χρησιμοποιούν είτε πέντε είτε επτά οστά.

Σε ένα σύστημα πέντε οστών υπήρχαν 56 πιθανοί συνδυασμοί, ενώ σε ένα σύστημα επτά οστών ο αριθμός αυξανόταν στους 120. Αφού ρίχνονταν οι αστράγαλοι, οι αριθμοί που προέκυπταν κατηύθυναν το άτομο σε μια αντίστοιχη γραμμή κειμένου, όπου και διαβαζόταν η απάντηση.

Ένας αρχαίος «οδηγός επιβίωσης» για ταξιδιώτες και εμπόρους

Σύμφωνα με τον Ονούρ, το παράδειγμα της Τερμησσού ανήκει στο σύστημα των επτά οστών. Τρεις λίθοι αυτού του τύπου έχουν διασωθεί, ένας εκ των οποίων παραμένει ορατός στον αρχαιολογικό χώρο.

Οι συμβουλές που διασώζονται σε τέτοια κείμενα μπορούσαν να αφορούν ταξίδια, το εμπόριο ή άλλες προσωπικές αποφάσεις.

Ένας ταξιδιώτης που στεκόταν κοντά στην πύλη της πόλης μπορούσε να ρίξει τους αστραγάλους και να λάβει μια οδηγία, όπως για το αν έπρεπε να ξεκινήσει ένα ταξίδι, να κάνει μια επιχειρηματική κίνηση ή να αποφύγει μια συναλλαγή.

Οι απαντήσεις, όπως δήλωσε ο Ονούρ, εκφράζονταν σε ποιητική γλώσσα.

Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική. Δεν επρόκειτο για απλές διοικητικές σημειώσεις, αλλά για τελετουργικά κείμενα που είχαν σκοπό να δώσουν στην αβεβαιότητα μια επίσημη, αξιομνημόνευτη φωνή.

Τερμησσός: Ανάμεσα στην εξουσία, την πίστη και τη μνήμη

Μαζί, οι δύο επιγραφές προσφέρουν έναν σπάνιο συνδυασμό.

Η μία μιλά στη γλώσσα της πολιτικής ταυτότητας, η άλλη στη γλώσσα του προσωπικού πεπρωμένου. Η μία λέει στον επισκέπτη τι αξίωνε η Τερμησσός ότι είναι. Η άλλη υποδηλώνει τι μπορεί να ρωτούσαν οι άνθρωποι πριν εγκαταλείψουν ή εισέλθουν στον ορεινό της κόσμο.

Η Τερμησσός είναι ήδη γνωστή για το θέατρο, την αγορά, τους λαξευτούς στους βράχους τάφους, τις σαρκοφάγους και τα ασυνήθιστα καλοδιατηρημένα αστικά της κατάλοιπα.

Λόγω του δύσβατου εδάφους και του προστατευμένου περιβάλλοντός της, η τοποθεσία έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα που την έκανε διάσημη στην αρχαιότητα. Σε αντίθεση με πολλές πόλεις των πεδιάδων, η Τερμησσός εξακολουθεί να μοιάζει άρρηκτα συνδεδεμένη με το βουνό που την προστάτευε.

Οι επιγραφές που αποκρυπτογραφήθηκαν πρόσφατα καθιστούν αυτό το περιβάλλον πιο κατανοητό.

Δείχνουν μια πόλη που δεν επιβίωσε απλώς σε απομόνωση, αλλά διαμόρφωσε ενεργά τον τρόπο με τον οποίο την έβλεπαν και την βίωναν. Στην πύλη, ένας επισκέπτης μπορούσε να αντικρίσει μια αξίωση για ελευθερία.

Εκεί κοντά, μια άλλη επιγραφή μπορούσε να μετατρέψει τη ρίψη των οστών σε καθοδήγηση για τον δρόμο που ανοιγόταν μπροστά.

Για τους αρχαιολόγους, οι ανακαλύψεις αυτές είναι πολύτιμες επειδή συνδέουν την πολιτική ιστορία με τη βιωμένη καθημερινή πρακτική. Για τους σημερινούς αναγνώστες, κάνουν την Τερμησσό να μοιάζει λιγότερο με ένα βουβό ερείπιο και περισσότερο με μια πόλη που συνεχίζει να μιλά μέσα από τις πέτρες της.