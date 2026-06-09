Αρχαιολογική έκπληξη κάτω από τα θεμέλια εργοταξίου: Στο φως οικισμός της Εποχής του Σιδήρου

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Κάτω από τα θεμέλια του σύγχρονου κόσμου, η ιστορία συχνά περιμένει υπομονετικά την κατάλληλη στιγμή για να έρθει στο φως. Αυτό συνέβη και σε μια υπό αναμόρφωση περιοχή κοντά στο Κέιμπριτζ, όπου οι εργασίες για την ανέγερση νέων κατοικιών έγιναν η αφορμή για ένα αναπάντεχο ταξίδι στο παρελθόν.

Οι εκσκαφές έφεραν στο φως τα θαμμένα ίχνη ενός κόσμου που άκμαζε πριν από χιλιάδες χρόνια.

Αρχαιολόγοι από την Αρχαιολογική Μονάδα του Κέιμπριτζ πραγματοποίησαν ανασκαφές στις οικιστικές αναπτύξεις Burghley Green και Chivers Rise της Taylor Wimpey νωρίτερα φέτος, αποκαλύπτοντας ίχνη εκτεταμένης δραστηριότητας της Εποχής του Σιδήρου και της πρώιμης Ρωμαϊκής περιόδου σε μια έκταση 50.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν ένας κυκλικός περίβολος 24 μέτρων, ο οποίος πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν από τις κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου για τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου.

Κυκλικοί περίβολοι και αρχαία σκεύη: Τα πρώτα ευρήματα στο φως

Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως θραύσματα κεραμικής, οστά ζώων και καμένες πέτρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν για οικιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και του μαγειρέματος του φαγητού.

Στοιχεία για έναν οικισμό της Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος χρονολογείται περίπου 2.000 χρόνια πριν, ήρθαν στο φως σε μια οικιστική ανάπτυξη της Taylor Wimpey στο Γουέστ Καμπόρν, προσφέροντας νέα στοιχεία για τις παλαιότερες γνωστές κοινότητες της περιοχής.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν μια προϊστορική ξύλινη σκάλα μήκους τριών μέτρων, λαξευμένη σε κορμό δέντρου, η οποία ανακαλύφθηκε στον πυθμένα ενός πηγαδιού.

Το πηγάδι βρισκόταν μέσα σε μια μεγάλη ποτίστρα, διαστάσεων περίπου 25 επί 14 μέτρων. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι συνθήκες υψηλής υγρασίας λόγω του νερού βοήθησαν στη διατήρηση της ξύλινης κατασκευής, η οποία θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες προϊστορικές σκάλες από κορμό δέντρου που έχουν βρεθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μετάβαση στη ρωμαϊκή εποχή: Αγροτική ζωή και εκατοντάδες νέα ευρήματα

Η ανασκαφή αποκάλυψε περισσότερα από 150 αρχαιολογικά στοιχεία που συνδέονται με την κατοίκηση κατά την Εποχή του Σιδήρου και την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο.

Σε ένα άλλο τμήμα της τοποθεσίας, οι αρχαιολόγοι συνέλεξαν περισσότερα από 780 κομμάτια ρωμαϊκής κεραμικής, παρέχοντας επιπλέον αποδείξεις για την ύπαρξη οικισμού και αγροτικής δραστηριότητας κατά τη ρωμαϊκή εποχή.

Ο Δρ. Matthew Brudenell, Διευθυντής της Αρχαιολογικής Μονάδας του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι τα ευρήματα βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς ζούσαν και πώς διαχειρίζονταν τη γη ορισμένες από τις πρώτες μόνιμες κοινότητες στο τοπίο του Καμπόρν.

«Οι κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου και της Ρωμαϊκής περιόδου ήταν οι πρώτες που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο τοπίο του Καμπόρν», δήλωσε ο ίδιος.

Μια σπάνια ματιά στις πρώτες μόνιμες κοινότητες της περιοχής

«Οι ανασκαφές μάς βοηθούν να συνθέσουμε τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούσαν τη γη για τη γεωργία και τη δημιουργία οικισμών.

Οι ποτίστρες θα αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο για τη συντήρηση του ζωικού κεφαλαίου, και το καλοδιατηρημένο παράδειγμα που φέραμε στο φως έχει απίστευτες δυνατότητες να μας αποκαλύψει περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης της γης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν πως οι ρωμαϊκές κοινότητες ανέπτυξαν αργότερα ένα εξελιγμένο δίκτυο αγρών για την καλλιέργεια σοδειών στα γόνιμα, αργιλώδη εδάφη της περιοχής.

Ο Tom Wheeler, Διευθυντής Γης της Taylor Wimpey East Anglia, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αναδεικνύει τη σημασία των αρχαιολογικών ερευνών πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Χτίζοντας το μέλλον πάνω στα θεμέλια της ιστορίας

«Όταν κατασκευάζουμε νέα σπίτια, είναι πραγματικά σημαντικό να προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τι υπήρχε εκεί πριν», δήλωσε ο ίδιος. «Ήταν συναρπαστικό να μάθουμε τι έφερε στο φως η ομάδα στο Γουέστ Καμπόρν».

Αν και οι κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου και της Ρωμαϊκής περιόδου είχαν εξαφανιστεί προ πολλού από τα μάτια μας, αυτή η ανακάλυψη σημαίνει ότι η ύπαρξή τους μπορεί πλέον να καταγραφεί στην ιστορία ως ένα πρώιμο παράδειγμα κατοίκησης στο Γουέστ Καμπόρν.

Το Γουέστ Καμπόρν αναπτύσσεται ως μια νέα, βιώσιμη κοινότητα στα προάστια του Κέιμπριτζ, με νέες κατοικίες, πράσινους χώρους, παιδικές χαρές, σχολεία, καταστήματα και συγκοινωνιακές συνδέσεις να σχεδιάζονται ως μέρος της ευρύτερης ανάπτυξης.