Αρχαιολογική έκπληξη: Μαθητές ανακάλυψαν πολυτελή έπαυλη 1.800 ετών κάτω από το γυμναστήριο του σχολείου τους

Καμιά φορά, οι σχολικές φήμες αποδεικνύονται πέρα για πέρα αληθινές. Αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο σε ένα λύκειο της Ρώμης, όπου οι ιστορίες των μαθητών οδήγησαν τους αρχαιολόγους σε μια σπάνια ανακάλυψη.

Σκάβοντας κάτω από το γυμναστήριο του σχολείου, οι ειδικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα μνημείο. Για χρόνια, οι μαθητές ενός λυκείου που βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από το Κολοσσαίο στη Ρώμη έπλαθαν ιστορίες για μυστηριώδη δωμάτια κρυμμένα κάτω από το δάπεδο του γυμναστηρίου.

Τώρα, αποδεικνύεται ότι αυτές οι φήμες εμπεριείχαν κάτι παραπάνω από μια δόση αλήθειας.

Αφού ειδοποιήθηκαν από μερικούς ανήσυχους μαθητές λυκείου, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια μεγάλη και πολυτελή ρωμαϊκή κατοικία του δεύτερου αιώνα κοντά στο Κολοσσαίο.

Από τις κρυφές εξερευνήσεις των μαθητών στο φως της δημοσιότητας

Μαθητές, κατά τη διάρκεια αρκετών κρυφών εξερευνήσεων, έπεσαν τυχαία πάνω σε ένα αρχαίο κτίσμα κάτω από το σχολείο τους. Αφού ενημέρωσαν τον καθηγητή τους, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές, αρχαιολόγοι έφτασαν στο σημείο για μια πιο προσεκτική ματιά.

Ύστερα από μια ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι οι σκοτεινοί διάδρομοι και τα αμυδρά φωτισμένα δωμάτια ανήκαν στην πραγματικότητα σε μια πολυτελή έπαυλη του δεύτερου αιώνα.

Το Επιστημονικό Λύκειο Καβούρ (Liceo Scientifico Cavour) στεγάζεται σε ένα κτίριο κοντά στο Κολοσσαίο, το οποίο αρχικά ανήκε σε μια καθολική ιεραποστολική αδελφότητα.

Στη γειτονιά του Κικέρωνα και του Αυγούστου

Όταν κατασκευάστηκε η έδρα των ιεραποστόλων στα τέλη του 19ου αιώνα, οι πρώτες αρχαιολογικές έρευνες στα θεμέλια αποκάλυψαν τμήμα μιας «domus» — μιας μεγάλης αρχαίας ρωμαϊκής κατοικίας.

Η γειτονιά είναι εξαιρετικά σημαντική για τη ρωμαϊκή ιστορία, καθώς εκεί έζησαν προσωπικότητες όπως ο Κικέρωνας, ο Πομπήιος και ο Οκταβιανός (αργότερα γνωστός ως Αύγουστος), αλλά δεν έχει μελετηθεί επαρκώς αρχαιολογικά λόγω των σύγχρονων κτιρίων που έχουν κτιστεί πάνω από τα αρχαία στρώματα.

Η Κλαούντια Μαρίνο (Claudia Marino), καθηγήτρια Ιστορίας και Λατινικών στο λύκειο, ανέφερε τις ανακαλύψεις των μαθητών στις υπόγειες σήραγγες στην Ειδική Εφορεία της Ρώμης, αλλά τα συνεργεία δεν ξεκίνησαν την ανασκαφή του χώρου παρά τον Ιανουάριο του 2026.

Στα ίχνη των Ούμβριων: Οι μυστηριώδεις ιδιοκτήτες της έπαυλης

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε στο κοινό στις 28 Μαΐου από τη Μαρίνο και τον Φιλίππο Κοαρέλι (Filippo Coarelli), αρχαιολόγο στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια στην Ιταλία. Τα δωμάτια που διατηρήθηκαν κάτω από το γυμναστήριο του λυκείου αποτελούν τμήμα μιας κατοικίας στα μέσα του δεύτερου αιώνα η οποία, με βάση μια επιγραφή που βρέθηκε στην ανασκαφή στα τέλη του 19ου αιώνα, πιθανότατα ανήκε σε μέλος της οικογένειας των Ούμβριων (Umbrius).

Ελάχιστα είναι γνωστά για αυτήν την οικογένεια, αλλά οι Όμβριοι μπορεί να κατάγονταν αρχικά από το Σάμνιον (Samnium), μια περιοχή της νότιας-κεντρικής Ιταλίας όχι μακριά από την Πομπηία, όπου ο Βεζούβιος εξερράγη το 79 μ.Χ.

Προς το παρόν, η κατοικία ονομάζεται «Domus Liceo Cavour» (Η Κατοικία του Λυκείου Καβούρ). Η αρχαιολογική ανασκαφή αποκάλυψε στους τοίχους της έπαυλης νωπογραφίες (φρέσκο) με παραστατικά και φυτικά μοτίβα, καθώς και γύψινες διακοσμήσεις (στουκάσματα) κατά μήκος των θολωτών οροφών.

Σε ένα δωμάτιο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μωσαϊκό με μεγάλα, ακανόνιστου σχήματος πλακίδια — ένα στυλ που ήταν της μόδας ανάμεσα στους εύπορους Ρωμαίους εκείνης της χρονικής περιόδου. Βρήκαν επίσης πολύ πιο πρόσφατα γκράφιτι, τα οποία είχαν γίνει από μαθητές, τουρίστες και άλλους υπόγειους εξερευνητές κατά τον 20ό αιώνα.

Μόνο ένα τμήμα της Domus Liceo Cavour έχει εξερευνηθεί μέχρι στιγμής, καθώς εκτείνεται σε μεγάλο βάθος κάτω από το σχολείο, αλλά ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες ανασκαφές στο μέλλον. Το σχολείο και η αρχαιολογική εφορεία σχεδιάζουν να συνεργαστούν για να ανοίξουν τελικά τον χώρο στους επισκέπτες, πιθανόν με τους ίδιους τους μαθητές σε ρόλο ξεναγών.